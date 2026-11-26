Uniforme Neutro SEP La Secretaría de Educación Pública aprobó la libre elección de uniforme neutro en planteles del Bachillerato Nacional.

En la jornada de 16 días de activismo, realizada como parte de las actividades posteriores al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el CETIS 9 de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) firmó el Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro en el Bachillerato Nacional emprendido por la comunidad estudiantil, aprobando así la libre elección del uniforme.

La medida de una vestimenta neutra en los planteles de bachillerato de México tiene por propósito erradicar los estereotipos de género y construir escuelas seguras, permitiendo a los alumnos y alumnas resguardar su integridad así como construir libremente sus identidades.

Uniforme neutro de la SEP: ¿qué es y qué garantiza a la comunidad estudiantil de bachillerato?

La medida que comenzó en Ciudad de México durante el año 2019, cuando la presidenta y entonces jefa de Gobierno de la capital Claudia Sheinbaum presentó el uniforme neutro para escuelas públicas y privadas de preescolar y educación básica, vuelve a tomar fuerza esta semana durante los 16 Días de Activismo por el Bachillerato Nacional, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Formalizado a nivel educación media superior en una ceremonia llevada a cabo en el CETIS 9 de la Ciudad de México este miércoles 25 de noviembre de 2026, el decreto que instruye la aplicación del Pronunciamiendo Institucional del Uniforme Escolar Neutro en el Bachillerato Nacional fue firmado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

#SEPInforma 🗞️ | ¡Con falda o con pantalón, todas y todos al salón! 🎓✨ Nuestro titular, el maestro @mario_delgado, firmó el Pronunciamiento Institucional del Uniforme Escolar Neutro para todo el #BachilleratoNacional. Con esta medida, las y los estudiantes de Educación Media Superior tienen el derecho y la libertad de elegir cómo vestir, sin condicionamientos, prejuicios ni sanciones. 🏫🫱🏻‍🫲🏼 Durante el arranque de los #16DíasDeActivismo en el CETIS 9 de la #CDMX, se reafirmó el compromiso del Gobierno de México y de la presidenta @Claudiashein para erradicar los estereotipos de género y construir escuelas seguras, justas e incluyentes en todo el país. 🇲🇽💜 🔗 Conoce más: https://t.co/9i55QpcTuk — SEP México (@SEP_mx) November 25, 2026

La vestimenta neutra en escuelas de bachillerato no necesariamente representa un tercer estilo de uniforme, sino que establece la libre elección de los y las estudiantes a utilizar falda o pantalón, independientemente de su sexo.

Entre las principales garantías de esta disposición se encuentra que las autoridades escolares no podrán prohibir, condicionar ni imponer sanciones al alumnado por elegir una prenda u otra. De la misma forma, tampoco podrán justificar restricciones por motivos de sexo, identidad, expresión de género o apariencia personal.

De esta manera, la SEP busca fortalecer principios como la igualdad sustantiva, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, además de prevenir prácticas que reproduzcan estereotipos o violencias machistas dentro de las escuelas del país.

¿En qué planteles de bachillerato aplicará el uniforme neutro de la SEP?

La disposición tiene alcance nacional y está dirigida a las y los estudiantes de los planteles que integran los 32 subsistemas educativos del Bachillerato Nacional.

Entre los planteles contemplados que utilizan uniforme escolar y podrán hacer valer su elección libre de pantalón o falda, se encuentran:

Colegios de Bachilleres.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ( Conalep ).

). Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios ( CBTIS ).

). Centros de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios ( CETIS ).

). Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE).

La medida aplicará a todas las alumnas y alumnos sin distinción de sexo, identidad de género o expresión personal, además de que se les garantizará no presentar justificaciones ante las autoridades escolares ni exponerse a llamados de atención o castigos por su elección.