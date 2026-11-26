¿No habrá clases? Alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases este viernes 27 de noviembre por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), informó la SEP. (Cuartoscuro)

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un fin de semana largo, luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases para este viernes 27 de noviembre de 2026.

La medida forma parte del calendario escolar 2026-2027 y obedece a la realización de una Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una actividad exclusiva para docentes y directivos, por lo que los estudiantes no deberán presentarse en las aulas.

La suspensión aplica tanto para escuelas públicas como para planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional, por lo que millones de alumnos en las 32 entidades del país tendrán un día adicional de descanso antes de regresar a clases el lunes 30 de noviembre.

¿Quiénes no tendrán clases el viernes 27 de noviembre?

La suspensión aplica para todos los estudiantes de educación básica, es decir:

Preescolar.

Primaria.

Secundaria.

Mientras los alumnos permanecerán en casa, los maestros y directores participarán en la jornada del Consejo Técnico Escolar, prevista por la SEP como parte de las actividades obligatorias del ciclo escolar.

¿Qué se hace durante el Consejo Técnico Escolar?

El Consejo Técnico Escolar es un espacio de trabajo en el que el personal educativo revisa el desempeño académico de los estudiantes y define acciones para fortalecer los aprendizajes.

Durante estas reuniones también se analizan los retos que enfrenta cada plantel, se revisan indicadores escolares y se acuerdan estrategias para mejorar el funcionamiento de las escuelas.

Por esta razón, las actividades con alumnos se suspenden durante toda la jornada.

Estas son las próximas suspensiones por CTE

Tras la sesión de noviembre, el calendario de la SEP contempla otras cinco reuniones del Consejo Técnico Escolar en 2027:

29 de enero.

26 de febrero.

30 de abril.

28 de mayo.

25 de junio.

En esas fechas tampoco habrá clases para los estudiantes de educación básica.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno?

Después del puente de noviembre, la siguiente suspensión prolongada será el periodo vacacional de diciembre.

La SEP establece que el viernes 18 de diciembre será el último día de actividades escolares, mientras que el regreso a las aulas está programado para el jueves 7 de enero de 2027, ya que el miércoles 6 de enero está destinado a una jornada de trabajo docente.

En total, los estudiantes disfrutarán de 19 días consecutivos sin clases.

¿Cuántos días tendrá el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar vigente contempla 185 días efectivos de clases para educación básica.

Las autoridades educativas recomiendan a madres, padres y tutores consultar el calendario oficial y mantenerse informados a través de cada plantel escolar para conocer cualquier ajuste en las actividades programadas.