Sheinbaum pide a la FGR investigar presunto financiamiento del narco a campaña de Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el caso de presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de conocer los señalamientos difundidos recientemente.

Durante su declaración, la mandataria señaló que uno de los aspectos que debe esclarecer la Fiscalía es la situación de un vicefiscal de Chihuahua, quien presuntamente era investigado por sus posibles vínculos con el narcotráfico y actualmente se encuentra en Estados Unidos.

Sheinbaum destacó que dicho funcionario habría participado en el establecimiento de relaciones entre la Fiscalía de Chihuahua y agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar actividades en territorio mexicano sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni del Gabinete de Seguridad.

“Lo que dice la nota, la Fiscalía General de la República tiene que aclararlo, estaba investigado por nexos con el narcotráfico. Y este vicefiscal hoy está en Estados Unidos”, expresó.

La presidenta consideró relevante esclarecer la relación de este funcionario con las agencias estadounidenses, particularmente por su presunta participación en los acercamientos que permitieron la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua sin contar con el aval de las autoridades federales.

Asimismo, cuestionó que una persona que presuntamente enfrentaba investigaciones por vínculos con el crimen organizado hubiera tenido un papel en la coordinación con una agencia de inteligencia extranjera y posteriormente se trasladara a Estados Unidos.

En este contexto, Sheinbaum reveló que México mantiene alrededor de 54 solicitudes de extradición pendientes de respuesta por parte del gobierno estadounidense, aunque no precisó si el caso del exfuncionario forma parte de estos procedimientos.

“¿Cómo que estaba investigado por vínculos con el narcotráfico? Y luego esa persona es parte de los que abren la puerta a una de las agencias de Estados Unidos en nuestro territorio”, cuestionó.

La mandataria insistió en que corresponde a la FGR esclarecer los señalamientos, tanto sobre los presuntos nexos del vicefiscal con el narcotráfico como sobre su intervención en la relación entre autoridades de Chihuahua y agentes estadounidenses.