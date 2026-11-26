Solidaridad La presidenta Sheinbaum respaldó a la escritora Ximena Santaolalla, quien denunció que su padrastro, el empresario Francisco Aguirre, abusó sexualmente de ella. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a la escritora Ximena Santaolalla, quien denunció haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, exdirector y expresidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria informó que envió un mensaje personal a la autora para expresarle su solidaridad y ofrecer el apoyo institucional del Gobierno de México en caso de que decida iniciar un proceso legal.

“Primero nuestro apoyo, solidaridad, abrazo a Ximena. Es una historia de vida tremenda que vivió de abuso”, expresó la presidenta.

Sheinbaum ofrece acompañamiento del Gobierno

Sheinbaum señaló que la decisión de presentar una denuncia corresponde exclusivamente a Santaolalla, aunque aseguró que contará con el respaldo de la Secretaría de las Mujeres y de las instituciones federales.

“Ojalá presente la denuncia y tiene todo el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres, de todo el Gobierno y de la Presidenta de la República para hacerlo”, afirmó.

La mandataria agregó que el Gobierno respetará la decisión que tome la escritora, pero reiteró que las autoridades estarán disponibles para brindarle acompañamiento jurídico e institucional.

¿Qué denunció Ximena Santaolalla?

En entrevista con el diario El País, Ximena Santaolalla hizo pública una denuncia en la que acusa a Francisco Aguirre Gómez de haber abusado sexualmente de ella de forma reiterada entre los cinco y los 14 años de edad.

De acuerdo con el testimonio difundido por El País, la escritora aseguró que durante años informó lo ocurrido a personas de su entorno, pero las agresiones continuaron. También explicó que decidió revelar públicamente la identidad de su presunto agresor porque consideró que el silencio favorece la impunidad.

Grupo Radio Centro se deslinda del caso

Tras hacerse pública la denuncia, Grupo Radio Centro informó que Francisco Aguirre Gómez dejó la presidencia de su Consejo de Administración el pasado 18 de noviembre y señaló que no emitirá comentarios sobre las acusaciones por tratarse de un asunto de carácter personal.

Al mismo tiempo, expresó su solidaridad con las víctimas de violencia y abuso sexual.