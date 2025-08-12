Ebrard anuncia freno a importación de calzado que no pague impuestos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al anunciar en Guanajuato el freno temporal a importación de calzado; lo acompaña la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo (Especial)

Calzado nacional — “Me ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum, que les comparta a ustedes una resolución, una decisión que ha tomado y que va a entrar en vigor en los próximos días”, y es que mediante un decreto presidencial queda prohibida la importación de calzado terminado bajo el formato temporal, esto con el fin de frenar la competencia desleal y fortalecer a la industria nacional.

Durante la presentación del Polo de Desarrollo Puerta del Bajío, en Celaya, Guanajuato, desde donde se plantea establecer un centro logístico estratégico para el país, el titular de Economía señaló que con este decreto, enfatizó: “Ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en el formato temporal a nuestro país. Ya basta y se acabó. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos”.

ARANCEL

“¿Quieres importar? Paga los impuestos. El arancel 25 %, cuando menos”, abundó sin hacer señalamiento especial pero el mensaje iba dirigido a empresarios asiáticos.

Ebrard advirtió que el siguiente objetivo será combatir el contrabando técnico, que describió como la subvaluación de los productos, evadir autoridades y vender este tipo de calzado. “Sobre advertencia no hay engaño. Tenemos que hacerlo, porque si no, pues nos están dando la vuelta”, advirtió el secretario de Economía.

En el mismo tenor, Marcelo Ebrard ante industriales del ramo del calzado en León, que entre 2019 y 2024 cayó la actividad de la industria 12.8 % y aseguró que “la razón principal es la importación temporal de producto terminado, es decir, que no paga el IVA (impuesto al valor agregado), que no se exporta y que está en las tiendas”.

Sobre la presentación del Polo de Desarrollo Puerta del Bajío, Enrard lo describió como “el único Polo de Desarrollo, de los 15 que tenemos, que tiene como objetivo potenciar una ubicación única desde el punto de vista logístico”.

INCENTIVO

“Es el centro logístico más relevante hoy por hoy de todos los polos de desarrollo”, admitió.

Subrayó que que el Gobierno Federal otorgará el más alto grado de incentivo fiscal a las empresas que se instalen en este complejo respecto a cualquier competidor, incluso en el exterior.

Por su parte, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, celebró que la Federación anuncie la publicación del Decreto para apoyar a la Industria Nacional del Calzado.

“Me siento muy emocionada de ser testigo de este importante anuncio del Decreto, porque es uno de los temas que más ha pedido la industria del calzado”, resaltó Libia Dennise, quien reiteró que es una acertada medida que busca cerrar la puerta a prácticas indebidas que han afectado gravemente a la industria nacional del calzado.

La Crónica de Hoy/2025/Industria del calzado