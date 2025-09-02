Nueva Corte arranca con plan de austeridad por 1.1 mmdp al año

CDMX — El ministro presidente de la nueva Corte Hugo Aguilar Ortiz, ante una invitada especial a la primera sesión del máximo tribunal del país, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, anunció un gran plan de austeridad por 1,100 millones de pesos anuales al reducir salarios de los nueve integrantes de la SCJN, lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 309 millones de pesos, además de que se puede reducir también el salario de muchos funcionarios del Poder Judicial de la Federación que perciben un salario más alto que el de la Presidenta. Esto generará ahorro por 800 millones de pesos.

Además, dijo que se revisarán las pensiones de los ministros en retiro que reciben entre 205 mil y 350 mil pesos mensuales. Incluso, advirtió que no pueden continuar con apoyos excesivos.

“No puede haber justicia con privilegios”, y los nuevos integrantes del PJF deben responder al llamado que en cada voto recibieron por parte del electorado y garantizar que en cada audiencia y en cada sentencia la austeridad esté implícita.