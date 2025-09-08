Hacienda retrasa a las 22:30 horas entrega del Paquete Económico 2026

La Secretaría de Hacienda pidió horas de prórroga en Diputados para entregar el Paquete Económico 2026

Retraso en Paquete Económico 2026 — De manera sorpresiva este lunes la Comisión de Hacienda y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fueron notificadas formalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que “por problemas técnicos”, el titular de la dependencia, Édgar Amador, llegará a San Lázaro hasta las 22:30 horas, hora y media antes de la medianoche de este 8 de septiembre, hora límite legal para cumplir con la entrega del Paquete Económico 2026.

En San Lázaro, se recibió la notificación por parte de Hacienda, de que la entrega del presupuesto del próximo año retrasará hasta las 22:30, cuando originalmente su entrega estaba prevista para 17:00 horas, pero cerca de esa hora se pidió una prórroga para las 18 horas.

Sin embargo, se comunicó más tarde que la entrega de la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos “cambia de horario (y) el mismo se comunicará más tarde”.

De acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 42, fracción III, destaca que el Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada año, los criterios generales de política económica, así como la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta determinada para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos.

La Crónica de Hoy/2025