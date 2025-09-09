Inegi: Inflación en México repunta en agosto al 3.57 %

Los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 1.07 % en agosto, mientras que los energéticos aumentaron 0.02 %. (Rogelio Morales/Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Inflación — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este martes su reporte sobre la inflación general en México correspondiente a agosto de este 2025 y la ubicó al alza en 3.57 %, frente al 3.51% de julio pasado.

El informe del órgano autónomo y que se apoya en Índice de Precios al Consumidor (IPC), refiere que el Índice Subyacente -que excluye bienes y servicios de alta volatilidad como agropecuarios y energéticos- registró un incremento del 0.22%, para ubicarse en 4.23 % a tasa anual.

En este rubro las mercancías se encarecieron 0.21 % mensual y el 4.05 % anual, mientras que los servicios registraron un alza del 0.23 % y el 4.40 % en los mismos periodos.

En lo que respecta a el Índice No Subyacente, éste disminuyó 0.47 % mensual, aunque se mantiene con un alza de 1.38 % anual. En este sector los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 1.07 % en agosto, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno Federal aumentaron 0.02 %.

Los precios al consumidor cerraron en 2024 con un alza del 4.21 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4.66 % de 2023, del 7.82 % de 2022 y del 7.36 % de 2021, estos últimos dos años con el nivel más alto de las últimas dos décadas.

El dato de agosto, por encima del consenso de especialistas, se da luego de que el Banco de México rebajara la tasa de interés al 7.75 %, su noveno recorte consecutivo y el primero de 25 puntos base, tras cuatro de 50 puntos, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario.

Los mayores incrementos anuales se dieron en los servicios educativos (0.99 %), los restaurantes y el alojamiento (0.41 %) y el cuidado personal (0.39 %). En contravía, el transporte se redujo el 0.22 % y la información y comunicación el 0.01 %.

