Amazon Prime Day México 2026: ofertas y promociones con tarjetas Banorte para aprovechar los descuentos

Amazon Prime Day Tu tarjeta Banorte te dará beneficios exta. (Amazon.mx y cuartoscuro)

¡Amazon Prime Day ya está aquí! Del 23 al 29 de junio podrás acceder a descuentos exclusivos si eres miembro Prime. Además, si eres tarjetahabiente de Banorte, recibirás promociones extra. Aquí te decimos cuáles son.

¿Qué es el Amazon Prime Day?

El Amazon Prime Day es un evento para todos los clientes que cuenten con una suscripción a Amazon Prime. Durante los siete días que dura el evento, podrás acceder a descuentos exclusivos que abarcan todos las secciones: tecnología y electrónica, moda, belleza, hogar, cocina, autopartes, libros, productos esenciales del día a día, entre otros.

Podrás acceder a estos descuentos a través de la pestaña dedicada al Prime Day en la página web o en la aplicación de celulares. Igualmente, te recomendamos revisar tu “Wish List” en caso de que alguno de tus productos codiciados se encuentre entre las promociones.

Las rebajas pueden alcanzar hasta el 65% de descuento.

Para aquellos interesado en agilizar las compras de su negocio, el Prime Day también ofrece descuentos para su servicio Amazon Business, los cuales incluyen:

30% de descuento adicional para nuevos miembros de Prime Business en Amazon Business México.

adicional para de Prime Business en Amazon Business México. Business Prime Duo sin costo adicional para miembros Amazon Prime existentes.

sin costo adicional para miembros Amazon Prime existentes. Cuentas multiusuario, precios exclusivos de negocio, descuentos por volumen y visibilidad de gastos.

La página también ofrece “Envío en horas” para clientes que radiquen en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara si pides antes de las 17:00 horas en compras mayores a los $199 pesos.

¿Qué descuentos me da Banorte para el Amazon Prime Day?

Con Banorte, si realizas una compra de por lo menos $3,000 pesos de contado con tu tarjeta digital te llevas 15% de bonificación a tu cuenta.

Este beneficio se suma al descuento. Es decir que, además de conseguir el producto a mejor precio, recibes 15% del costo del mismo a tu cuenta bancaria.