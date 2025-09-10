Ebrard confirma aranceles del 50% para autos de origen chino

El Gobierno Federal confirmó que aplicará 50% de aranceles a los vehículos chinos (Archivo)

Gravámenes a autos chinos — Un día después de que el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard, anunciara que habría un aumento de aranceles para productos procedentes de Asia, en particular a los de origen chino, este miércoles el funcionario confirmó que se aplicarán gravámenes del 50 % a vehículos con origen del gigante asiático.

El titular de Economía resaltó que los aranceles para autos de China será para vehículos ligeros y para las autopartes, además que también se mantienen gravámenes a mercancía textil, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio.

En el caso de los autos, Ebrard destacó que “lo que vamos a hacer es subirlo al máximo permitido (...) Ya tienen arancel. El arancel 20 por ciento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar más alto, que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50 por ciento. ¿Por qué? Porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia”, subrayó Ebrard.

El Gobierno de México ya aplica impuestos a productos del gigante asiático como el comercio electrónico, ropa, zapatos y algunos productos manufacturados, por lo que este incremento a los autos es lo más reciente.

La Crónoica de Hoy/2025