En México “no existe inseguridad para los turistas”, asegura la Sectur

La titular de la Sectur, Josefina Rodríguez, ve repunte en el número de visitantes nacionales y extranjeros

Secretaría de Turismo — “Un turista que va a México está cuidado, está amado y por eso el incremento de los turistas extranjeros en nuestro país”, destacó la secretaria de Turismo (Sectur) Josefina Rodríguez, al asegurar que el país tiene “los brazos abiertos para recibir a todo el mundo”, pese a la alerta de viaje emitida recientemente por el Gobierno de Estados Unidos.

La titular de la Sectur refirió que con motivo de la presentación en Madrid de México como país invitado de la próxima Feria Internacional de Turismo (FITUR), a celebrarse del 21 al 25 de enero, presentará los atractivos que ofrece México como destino turístico en varios sectores.

Josefina Rodríguez refirió respecto a la alerta de viaje publicada en agosto pasado por el Departamento de Estado de EU, en el que pedía a sus ciudadanos no viajar o reconsiderar la visita a 30 de los 32 Estados del país ante el riesgo de homicidios, secuestros e incluso violencia terrorista, dijo que “no estamos alarmados, no es una alerta nueva. Son alertas que llevan mucho tiempo. No existe inseguridad para los turistas”, añade la representante mexicana, según la cual hay contacto con la Administración del estadounidense Donald Trump “todos los días”, señaló en su entrevista con EFE.

Asimismo, resaltó que el turismo en México se encuentra al alza: de enero a junio, según cifras del Gobierno Federal, el país registró 47.4 millones de visitantes internacionales, lo que representa un 13.8 % más respecto al mismo periodo en 2024. En ese semestre llegaron por vía aérea 7,36 millones de turistas estadounidenses, un 2.4 % más.

“México tiene mucho que ofrecer”, subrayó la titular de Sectur al insistir en que el arribo de turistas habla de lo que es México.

Sobre la presencia de México en la FITUR, la secretaria de Turismo resaltó que la representación nacional contará con una delegación de 800 personas y sus 32 Estados representados en 1,780 metros cuadrados de espacio de exhibición. Su pabellón, tal y como se dijo en la presentación en la Embajada de México, será el más grande de América y de la historia del país.

México, según su representante, “está de moda”. Y la oferta turística que llevará a la feria apuesta por “las nuevas experiencias de turismo comunitario”, que ella califica de “únicas en el mundo”: “Un turismo sostenible, pero sobre todo muy arraigado a su gente”.

“Solamente en México vas a recibir la cantidad de pueblos originarios, de textiles, de cultura, de sabores. Somos un país diversificado de norte a sur, de experiencias ecoturísticas, de un turismo deportivo, de un turismo médico”, sostiene. (Información de EFE)

