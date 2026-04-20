La economía mexicana muestra señales mixtas: Crecen los servicios pero cae la industria

INEGI: Estimaciones econométricas para marzo 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que la economía mexicana registró un crecimiento mensual de 0.5%, de acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) , una referencia clave para entender el desempeño económico del país durante el primer trimestre del año.

Con base en esto el próximo 30 de abril se dará a conocer la Estimación Oportuna del PIB del primer trimestre, cuya meta es un incremento del 4.5% anual de forma sostenida. El objetivo es lograr mas inversión para México, a través de la participación privada en infraestructura estratégica, como la energética.

El informe señala que el incremento provino principalmente del sector servicios —como comercio, transporte y turismo—, que creció 1.1%, reflejando una mayor actividad en áreas que impactan directamente la vida cotidiana de la población.

Por otro lado, las actividades industriales, que incluyen la manufactura y la construcción, registraron una caída de 0.5%, lo que evidencia uno de los mayores retos en uno de los sectores con mayor relevancia del crecimiento económico.

Estos datos forman parte del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), una herramienta que permite anticipar el comportamiento económico antes de que se publiquen cifras definitivas.

En conjunto, las cifras muestran una economía que avanza con contrastes importantes, lo que resulta clave para la toma de decisiones tanto del gobierno como del sector privado.