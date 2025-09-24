El empresario Fernando Chico Pardo adquiere el 25 % de Banamex

El empresario Fernando Chico Pardo se suma como accionista de Banamex (Especial)

Banamex — El empresario Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Grupo Financiero Banamex, en una operación estimada en más de 42,000 millones de pesos y que representa una participación de 520 millones de acciones, informó la empresa Citi.

La transacción, que está sujeta a condiciones de cierre y a la aprobación de las autoridades regulatorias mexicanas, se prevé concluya en la segunda mitad de 2026, reporta la empresa propietaria de Banamex. La participación del empresario mexicano marca un nuevo capítulo en la venta del banco mexicano, luego de la separación de Citigroup, anunciada en enero de 2022.

La entrada de Chico Pardo, fundador de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) y presidente del fondo de inversión Promecap, es vista por el banco como una señal de confianza en el futuro de Banamex. “Estamos muy entusiasmados con la relación que se inicia entre Citi, Fernando Chico Pardo y Banamex”, señaló Manuel Romo, director general de la institución.

El empresario “conjuga visión estratégica, excelencia operacional y un proyecto de futuro con la excelencia a nuestros clientes al centro y basado en nuestro talento, así como un profundo compromiso con México y una gran confianza en sus perspectivas de crecimiento”, añadió el directivo.

Por su parte, Fernando Chico Pardo destacó la relevancia histórica de Banamex, fundado en 1884 y su papel en el desarrollo de México y la importancia de participar como accionista en esta institución.

“Estamos muy comprometidos y contentos de formar parte de Banamex, que es una institución icónica en México con un futuro muy prometedor”, expresó.

El empresario añadió que su inversión tiene como objetivo acelerar la transformación digital y el crecimiento de la entidad.

“Creemos que la vocación histórica de Banamex es apoyar al país y a su gente, y eso se conjuga con nuestra firme convicción de que invertir en México es la mejor opción por su potencial”, señaló.

La compra del 25 % se enmarca en el proceso de desinversión de Citi en Banamex, anunciado en 2022, cuando el banco estadounidense informó que pondría a la venta su filial mexicana como parte de su estrategia global de simplificación de negocios.

