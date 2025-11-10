El SAT recuerda los requisitos para realizar deducciones personales en la declaración anual

Declaración Anual SAT Es importante checar cómo va el estatus de tu trámite

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda a los contribuyentes que en las declaraciones anuales se pueden realizar deducciones personales, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios.

Por ello, se debe realizar una cuidadosa revisión de las facturas de los gastos que se desean deducir y verificar que cumplan con todos los requisitos fiscales para que este beneficio sea válido.

Para que un gasto sea deducible, es necesario:

• Contar con la factura electrónica correspondiente a cada servicio o producto.

• Revisar que el RFC del contribuyente esté anotado correctamente.

• Verificar que el tipo de servicio anotado en el comprobante sea por el servicio adquirido.

• Haber efectuado el pago mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque

nominativo, a nombre de la persona que realizará la deducción.

Los gastos personales que pueden deducir las personas físicas son:

● Gastos médicos y hospitalarios

● Gastos funerarios

● Donativos

● Primas de gastos médicos mayores

● Colegiaturas y transporte escolar

● Créditos hipotecarios

● Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y aportaciones complementarias y voluntarias

para el retiro

El SAT precisa que que el monto total de las deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales del ejercicio a declarar o 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.