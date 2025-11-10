Negocios

El SAT recuerda los requisitos para realizar deducciones personales en la declaración anual

Por Jesús Sánchez
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda a los contribuyentes que en las declaraciones anuales se pueden realizar deducciones personales, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios.

Por ello, se debe realizar una cuidadosa revisión de las facturas de los gastos que se desean deducir y verificar que cumplan con todos los requisitos fiscales para que este beneficio sea válido.

Para que un gasto sea deducible, es necesario:

• Contar con la factura electrónica correspondiente a cada servicio o producto.

• Revisar que el RFC del contribuyente esté anotado correctamente.

• Verificar que el tipo de servicio anotado en el comprobante sea por el servicio adquirido.

• Haber efectuado el pago mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque

nominativo, a nombre de la persona que realizará la deducción.

Los gastos personales que pueden deducir las personas físicas son:

● Gastos médicos y hospitalarios

● Gastos funerarios

● Donativos

● Primas de gastos médicos mayores

● Colegiaturas y transporte escolar

● Créditos hipotecarios

● Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y aportaciones complementarias y voluntarias

para el retiro

El SAT precisa que que el monto total de las deducciones personales no debe exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales del ejercicio a declarar o 15% del total de los ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor.

