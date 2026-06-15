El barril Texas baja hasta los 80.75 dólares, nivel preguerra, tras el anuncio del acuerdo EU-Irán

Acuerdo EU-Irán Petroleros en el golfo Pérsico esperan su turno para cruzar el estrecho de Ormuz (EFE)

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 4.87%, hasta 80.75 dólares el barril, en su primer cierre tras anunciar Estados Unidos e Irán un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, que será firmado oficialmente el viernes..

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 4.13 dólares respecto al cierre anterior, hasta retroceder a niveles anteriores a la guerra.

El 27 de febrero, un día antes de que comenzaran los bombardeos masivos de EU e Israel contra Irán, el Texas cerró a 83 dólares.

Desminado de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este lunes que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente este viernes en cuanto acabe el trabajo de desminado.

Así lo afirmó ante la prensa en la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que concluirá el miércoles y donde Irán ha copado el protagonismo de la jornada.

Este lunes el líder republicano había afirmado en su red, Truth Social, que ya había barcos que se estaban saliendo de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. “El viernes estará completamente abierto”, añadió en su encuentro con Macron.