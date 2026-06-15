Costco sorprende con rebaja de 13 mil pesos en Smart TV LG de 98 pulgadas: así es la pantalla gigante que todo mundo quiere

Poco a poco, las pantallas gigantes empezaron a colarse como una nueva opción de convivencia entre los hogares mexicanos, por ello la promoción de Costco está poniendo sobre la mesa uno de esos productos para considerar gastar los ahorros.

La tienda activó una oferta para una Smart TV LG UHD 4K de 98 pulgadas, uno de los modelos más grandes disponibles actualmente dentro de su catálogo en México y que llega con una rebaja importante durante junio. La promoción estará disponible por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

¿Cuál es el precio de la Smart TV LG de 98 pulgadas en Costco?

La promoción aplica sobre el modelo LG 98UT9050PSA, una pantalla ultragrande con resolución UHD 4K que normalmente se comercializa en $44,999 pesos, pero que durante el periodo promocional aparece en $31,999 pesos, lo que representa un ahorro de $13,000 pesos, equivalente a casi 30% de descuento.

La vigencia anunciada se mantiene hasta el 30 de junio de 2026 o antes si el inventario se termina. La disponibilidad puede variar dependiendo del canal de compra y existencias.

¿Qué características tiene esta pantalla LG UHD 4K?

Más allá del tamaño, uno de los puntos con los que este modelo busca competir está en el procesamiento de imagen para formatos de gran escala.

Entre las especificaciones destacadas aparecen:

Pantalla de 98 pulgadas para experiencia inmersiva

Resolución UHD 4K

Tecnología de mejora por inteligencia artificial

HDR10 Pro

¿Qué debo tener en cuenta antes de comprar la Smart TV LG de 98 pulgadas en Costco?

Aunque el precio puede parecer llamativo frente a otros modelos del mismo segmento, este tipo de televisores también exige pensar en algo que muchas veces se olvida: el espacio.

Una pantalla de 98 pulgadas cambia completamente la distribución visual de una habitación, por lo que conviene revisar distancia de visualización, medidas del mueble o soporte y accesos para entrega e instalación.

Si el objetivo es tener una experiencia enfocada en deportes, cine o gaming en espacios amplios, el descuento vuelve más competitiva una categoría que normalmente se mantiene por arriba de los $40,000 pesos. Pero, como toda promoción, la recomendación sigue siendo revisar condiciones, dimensiones y vigencia antes de hacer la compra.