El 7K que paralizó Valencia: CLX Night Run rompe récord de asistencia

La cuarta edición de la CLX Night Run se celebró en Valencia y registró una asistencia que superó las ocho mil personas, entre corredores y público general. Los 2.500 cupos disponibles para participar en la ruta se agotaron en los días previos y confirmaron el interés que ha despertado este evento en la ciudad.

Durante la mañana, la actividad comenzó en Wynwood Park con la entrega de materiales y la Expo CLX, donde se congregaron participantes, acompañantes y marcas asociadas. La dinámica incluyó degustaciones, exhibiciones, concursos y demostraciones tecnológicas. Entre los espacios más visitados estuvieron el área de maquillaje “Shine like an Icon”, el photobooth interactivo y una zona dedicada a dispositivos y robots desarrollados por CLX Group, que atrajeron la atención de quienes asistieron temprano.

La jornada avanzó de manera constante, con corredores preparándose para el inicio de la ruta, familias caminando entre los stands y grupos informales que aprovechaban el tiempo para calentar y conversar. La presencia de medios locales también dio movimiento a la mañana, con transmisiones en vivo y entrevistas a los participantes.

A las 7:00 p. m., comenzó el recorrido de siete kilómetros con salida y llegada en Wynwood Park. La ruta atravesó tramos conocidos de la ciudad, acompañada de puntos de hidratación, personal médico y voluntarios que guiaron el flujo de corredores en las zonas más concurridas. Organismos de seguridad regionales y municipales atendieron la coordinación del tránsito y el resguardo de la actividad.

En la categoría masculina, el primer lugar fue para Whinton Palma con un tiempo de 22:06 minutos. Le siguieron José Daniel González (22:17) y Diego Caldeira (22:25). En la rama femenina, Edymar Brea finalizó en la primera posición con 25:10 minutos, acompañada por Iantris Pérez (26:12) y Magaly García (26:15). Los ganadores recibieron premios económicos, tarjetas de consumo y boletos aéreos proporcionados por diferentes patrocinadores.

La conducción estuvo a cargo del periodista deportivo Carlos Domínguez y de Nunu El Aridi, quienes anunciaron los resultados oficiales desde el podio principal y dieron paso a la ceremonia de premiación. Representantes del sector empresarial entregaron las medallas y reconocimientos en nombre del grupo organizador. Durante la premiación también se anunciaron los ganadores de concursos y sorteos asociados a la inscripción temprana y a promociones activas durante el evento.

La presencia de Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group, se hizo notar en la zona de salida y llegada. Conversó con participantes, revisó aspectos logísticos y acompañó parte del desarrollo de la jornada. Su intervención pública fue breve y enmarcada en la evaluación general del evento.

Al finalizar la carrera, un grupo seleccionado de corredores participó en un encuentro previo con la banda Caramelos de Cianuro. Los asistentes al meet & greet compartieron un breve espacio antes del concierto y se tomaron fotografías con los integrantes de la agrupación.

Posteriormente, la banda caraqueña ofreció un concierto de más de dos horas en Wynwood Park. El repertorio combinó temas clásicos con canciones recientes y cerró la noche para corredores y acompañantes que permanecieron en el área del escenario. La presentación funcionó como punto final de la jornada, luego de la actividad deportiva y la entrega de premios.

Clubes de running locales y corredores independientes formaron parte activa de la dinámica. Entre ellos destacó Carabobo Runners, que acompañó la logística técnica y la integración deportiva durante la ruta. La participación de estos grupos permitió mantener el ritmo del evento y aportó una dimensión comunitaria a la jornada.

Desde hace cuatro ediciones, la CLX Night Run se ha convertido en un espacio de encuentro para atletas, aficionados y familias que buscan una alternativa de actividad física en horario nocturno. Según la organización, el objetivo es mantener la carrera como plataforma para promover hábitos saludables, convivencia y participación ciudadana, además de integrar propuestas musicales y recreativas en un mismo formato.