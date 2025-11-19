Vilma Núñez destaca el valor de la voz propia y la IA estratégica en Synergy Unlimited

Vilma Núñez, consultora internacional.

Con una participación dinámica y directa, Vilma Núñez tomó el escenario de Synergy Unlimited para presentar una visión renovada sobre e l uso de la inteligencia artificial y la importancia de la autenticidad en la era digital.

Desde el inicio, subrayó que el verdadero dominio tecnológico no proviene de imitar a otros, sino de crear desde la propia identidad.

“Si quieres dominar esta época, deja de crear prompts de otros. Usa tu voz”, afirmó.

Durante su intervención, Núñez explicó su metodología de trabajo con IA, basada en tres elementos fundamentales: dar contexto, activar lo que llama el coco brain y establecer advertencias claras.

Según señaló, los errores no provienen de la tecnología, sino de la forma en que se formulan las instrucciones. “La IA no falla, lo que falla es nuestra comunicación”, enfatizó.

La ponente detalló la estructura que recomienda para generar prompts efectivos: definir un rol, establecer un objetivo, determinar el formato de salida, incluir parámetros de obediencia y activar el coco brain.

Destacó que cada tarea requiere su propio prompt y comparó este enfoque con la posibilidad de crear “un ejército de agentes IA” para cumplir metas de manera estratégica. La audiencia siguió el contenido con atención, tomando notas y reaccionando con entusiasmo.

Núñez también abordó temas de bienestar y propósito. Aseguró que la felicidad influye en el desempeño y en los resultados personales y profesionales.

“El dinero no compra la felicidad, pero estar feliz atrae dinero”, comentó, resaltando la importancia del equilibrio entre el crecimiento individual, el impacto en los demás y el aporte de valor.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando preguntó directamente al público si su conferencia los había hecho felices, recibiendo una respuesta afirmativa y contundente.

Para cerrar, dejó un mensaje motivador dirigido a los asistentes: “Dejen de ser genios invisibles. El mundo está a punto de aplaudirles.”