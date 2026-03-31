México dialogará con China sobre aranceles en el marco del APEC

Marcelo Ebrad mantendrá conversaciones con China

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en China, donde se sostendrán conversaciones sobre aranceles y otros temas comerciales relacionados con la reciente fricción bilateral.

El funcionario señaló que ambos países mantienen diálogo permanente y que este año se realizarán varias reuniones, especialmente la del grupo de alto nivel, que corresponde llevar a cabo en este periodo.

Ebrard explicó que, en una primera instancia, se analizarán las dificultades que enfrentan las exportaciones mexicanas hacia China. Recordó que recientemente México defendió su derecho a imponer aranceles a mercancías chinas con el objetivo de equilibrar las condiciones de competencia para la industria nacional, luego de que Pekín iniciara una investigación sobre estas medidas.

Tras la decisión de México de elevar aranceles en sectores como acero, textiles, calzado y automotriz en las importaciones provenientes de China, el secretario afirmó que estas medidas buscan corregir la desigualdad en las condiciones comerciales.

“Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, empiece a emparejarse. Es un derecho que México tiene. No tenemos nada contra China”, afirmó el funcionario, al señalar que estas acciones se sustentan en las reglas de la Organización Mundial del Comercio.