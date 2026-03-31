INEGI: Exportaciones estatales crecen 13.8%

Crece un 13.8 % el valor total de las exportaciones

Durante el cuarto trimestre de 2025, el valor de las exportaciones por entidad federativa creció 13.8% a tasa anual, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El monto alcanzó los 166 mil 433.1 millones de dólares, cifras que permiten evaluar el desarrollo local y el impacto industrial en cada estado.

El reporte señala que los principales sectores económicos que impulsaron las exportaciones fueron la industria manufacturera, que representó el 93.6% del valor total de las exportaciones estatales; seguida de la industria minera —petrolera y no petrolera—, con 4.2%, y el sector agropecuario, con 2.2%.

Participación de los estados en el comercio exterior

Las entidades federativas con mayor participación en las exportaciones fueron Chihuahua, con 19.9% del total; Jalisco, con 12.1%; Coahuila, Nuevo León y Baja California, con 9.7% cada una; y Guanajuato, con 5.7%. En conjunto, estos estados concentraron aproximadamente el 66.9% de las exportaciones del país.

Por otro lado, las entidades con mayores aumentos anuales en el valor de sus exportaciones fueron Jalisco, con un crecimiento de 124%; Chihuahua, con 65.2%; Colima, con 57.5%; Oaxaca, con 49.9%; y Yucatán, con 26%.

Las Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) proporcionan información sobre el valor económico de las mercancías vendidas por cada estado al extranjero, lo que permite identificar la competitividad regional, el crecimiento de las manufacturas y la generación de empleo en el país.