Economía mexicana cae 0.2 % en el tercer trimestre del año: Inegi

La caída del PIB entre julio y septiembre fue resultado de una contrtacción en la producción industrial (Archivo)

Producto Interno Bruto — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este viernes una caída del 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025, luego de la estimación de un descenso del 0.3% reportado en octubre pasado, con base en cifras desestacionalizadas.

El reporte del órgano autónomo resalta que el retroceso en el tercer trimestre del año es resultado de pérdidas registradas en el sector industria (-2.7%), en contraste con el alza en el sector agropecuario (2.9%) y de los servicios (1%).

El Inegi refiere en su informe que la reducción interanual en el trimestre julio-septiembre fue resultado de los avances en las actividades primarias (3.7%) y terciarias (1.1%), aunque con un descenso en las secundarias (-2.7%).

En este contexto, el instituto de estadística refiere que el PIB nacional acumula un crecimiento del 0.1% en lo que va del 2025, por debajo del 0.2% proyectado el mes pasado.

Asimismo, señala que en los primeros tres trimestres del año hubo alzas interanuales en el sector agropecuario (3.1%) y en los servicios (1%), pero la industria cayó -1.8%.

Con estos datos, la economía de México rompe su racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México anticipan que la economía mexicana crecerá el 0.5% en 2025, según la más reciente encuesta realizada por el banco central a principios de noviembre.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera un crecimiento del PIB mexicano del 0.8% durante el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento económico de un 1%.

La caída del PIB en México se reporta tras difundirse que la economía de Estados Unidos, a donde van más del 80% de las exportaciones mexicanas, creció el 3.8% durante el segundo trimestre.

Por su parte, el Banco Mundial aumentó la expectativa de crecimiento para 2025 del 0.2% a principios de año, al 0.5% en noviembre, por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó en octubre al 0.6% desde el 0.3% previo su previsión de crecimiento para México este año, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su previsión en septiembre a una tasa del 1% desde un 0.2% anterior.

La economía de México creció el 1.5% en 2024, pero cayó el 0.6% de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2025