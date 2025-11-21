Por siniestros hidrometeorológicos aseguradoras pagaron más de 8 mmdp entre enero y octubre

Lenta, la recuperación de las viviendas en Poza Rica, Veracruz tras las fuertes lluvias de octubre pasado (Archivo/Cuartoscuro)

Daños por temporal — “El crecimiento en la cantidad de bienes asegurados, y la severidad en las lluvias registradas son las razones que están detrás del alza que se ha visto en 2025 en el impacto de los daños por fenómenos hidrometeorológicos”, reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), al destacar que entre enero y octubre de este 2025 han pagado unos 8.004 millones de pesos para cubrir siniestros relacionados con riesgos hidrometeorológicos, lo que representa un aumento del 21 % con relación a todo el 2024.

A través de un comunicado, la AMIS resaltó que “tan solo por las lluvias del 7 al 11 de octubre pasado se han registrado poco menos de 4,500 millones de pesos.

La asociación de seguros refirió que en lo que respecta a las fuertes lluvias causadas por la baja presión en el Golfo de México durante los primeros días de octubre, tienen registrados un total de 7,134 siniestros, lo que según estimaciones los daños fueron por 4,473 millones de pesos.

La Amis apuntó que el 85 % de ese monto, unos 3,793 millones de pesos corresponden a siniestros de daños, entre los que se encuentran viviendas, comercios e infraestructura federal.

En la misma línea, el reporte de las aseguradoras indican que el restante 15 %, 680 millones de pesos pertenece a vehículos que fueron afectados por el temporal.

Una de las entidades más afectadas fue Veracruz, con el 80 % de los siniestros registrados por las fuertes lluvias, inundaciones y desbordamiento de ríos, seguido por Puebla, con el 9 % e Hidalgo, con el 3,8 %. En el caso de los automóviles que fueron reportados como pérdida, hubo 2,894 siniestros, de los cuales el 2,778 ocurrieron en Veracruz.

Autoridades reportaron que las fuertes lluvias que azotaron varias regiones del país con relación a años pasados en el periodo de junio y octubre fueron “atípicas” y que provocaron daños en los bienes de las familias, empresas y la infraestructura del gobierno, y entre la infraestructura afectada muchas no cuentan con un seguro.

El Gobierno Federal informó que derivado de este temporal se registraron al menos 80 fallecidos y 18 desaparecidos en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro

