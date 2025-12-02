Cemex y la Ibero cumplen 20 años de impartir Cátedra Blanca

Cátedra Blanca

Cemex reafirma su compromiso apoyando a las nuevas generaciones de arquitectos mexicanos, por eso, colaboró de nueva cuenta con la Universidad Iberoamericana en el evento conmemorativo por las dos décadas de la Cátedra Blanca.

El evento se realizó en la Torre Reforma, en la Ciudad de México, al que asistieron destacados exponentes de la arquitectura en México y de la industria nacional de la construcción como Yuri de los Santos, Vicepresidente del segmento Constructores e Infraestructura de Cemex México.

En este espacio formativo los alumnos que cursan los últimos períodos de la licenciatura en arquitectura reciben un curso intensivo para profundizar sus conocimientos mediante estrategias, métodos constructivos y proyectos orientados al diseño arquitectónico.

Este programa es muy relevante para Cemex, ya que al igual que otras iniciativas impulsadas por la compañía de materiales para la construcción, está orientado a fomentar y estrechar los vínculos entre profesionales expertos y los futuros profesionistas.

“En dos décadas, Cátedra Blanca Cemex ha formado a cientos de estudiantes que hoy son destacados arquitectos. Nos enorgullece colaborar con profesores talentosos, alumnos con potencial e instituciones de alto nivel como la Ibero para impulsar juntos la arquitectura en México”, aseguró Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Cátedra Blanca Cemex refleja la vocación de una empresa orgullosamente mexicana que apuesta por la innovación, construye relaciones de confianza con la comunidad académica y contribuye al desarrollo del talento nacional.