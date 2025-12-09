Preocupa aprobación de licencia bancaria a Finsus, pese a antecedentes y sanciones

Preocupa es el historial de sanciones que Finsus ha recibido por incumplimientos en controles de prevención de lavado

Después del señalamiento internacional que involucró a tres instituciones financieras mexicanas, se esperaba que la CNBV reforzara sus procesos de revisión y supervisión. Sin embargo, la aprobación de la licencia bancaria de Finsus ha generado dudas en especialistas y actores del sector; para muchos observadores, el entorno actual exige una mayor cautela y una verificación estricta de los expedientes antes de conceder nuevas autorizaciones.

La institución es dirigida por Norman Hagemeister, quien fue consejero de CIBanco durante el periodo en el que se acumularon observaciones que terminaron por cerrar a esa entidad. Su relación familiar con el grupo fundador de CIBanco añade un elemento que amerita análisis adicional, sobre todo porque Finsus adquirió carteras provenientes de ese banco una vez que enfrentó sanciones internacionales.

Dichos vínculos no determinan responsabilidades directas, pero sí subrayan la necesidad de una evaluación exhaustiva por parte de la autoridad.

También preocupa el historial de sanciones que Finsus ha recibido por incumplimientos en controles de prevención de lavado. La empresa ha señalado que estas omisiones ocurrieron antes de su actual estructura accionaria, pero las multas confirman que las fallas existieron y fueron relevantes para la autoridad.

En un contexto donde la supervisión regulatoria ha sido cuestionada, la claridad y consistencia en los criterios de evaluación se vuelven fundamentales.

A ello se suma que la elevación de la calificación crediticia de Finsus por parte de HR Ratings podría haber influido en la percepción de la CNBV, aunque los especialistas recuerdan que estos ratings evalúan capacidad financiera y no necesariamente la solidez de los controles en prevención de delitos financieros. Las mejoras en calificación no sustituyen un análisis regulatorio profundo de gobernanza, procedencia de activos o historial operativo.

En un momento en el que la transparencia y la trazabilidad son esenciales, resulta indispensable que la CNBV priorice una evaluación integral que contemple todas las dimensiones de riesgo asociadas. La autoridad aún cuenta con margen para revisar estos elementos y ajustar sus decisiones conforme a las mejores prácticas de supervisión. Hacerlo no solo evitaría controversias futuras, sino que también enviaría un mensaje de rigor institucional en beneficio del sistema financiero mexicano.