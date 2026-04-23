Dólar en México: así amaneció el tipo de cambio hoy 23 de abril ¿el peso se mantiene firme?

Dólar en México Así amaneció. El tipo de cambio.en México

El dólar estadounidense inició la jornada de este jueves 23 de abril de 2026 en México con un valor cercano a los 17.35 pesos, de acuerdo con datos del Banco de México.

La cotización se mantiene prácticamente sin cambios respecto al cierre previo, en un entorno de menor volatilidad en el mercado cambiario.

Cómo amaneció el dólar hoy 23 de abril del 2026 en México

Durante las primeras horas del día, el tipo de cambio se ubicó en 17.35 pesos por dólar, manteniéndose estable frente al cierre anterior. El dato refleja una ligera variación semanal, con el peso registrando una pérdida cercana al 0.30% en los últimos siete días.

A pesar de algunos movimientos durante la jornada previa, el mercado muestra señales de calma, con el peso mexicano sosteniéndose por debajo de los 17.40 por dólar.

¿Por qué se mueve el tipo de cambio?

El comportamiento reciente del dólar ha estado influenciado por factores internacionales, particularmente por tensiones en Medio Oriente y declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de retomar negociaciones con Irán.

Este contexto ha generado cautela entre inversionistas, lo que se traduce en movimientos moderados en el mercado de divisas mientras se esperan definiciones sobre el escenario global.

Así fija el tipo de cambio Banxico

El tipo de cambio oficial, conocido como FIX, se determina por el Banco de México a partir de un promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

Para este 23 de abril, el FIX se ubicó en 17.3323 pesos por dólar, calculado con base en operaciones liquidables a dos días hábiles, utilizando plataformas electrónicas representativas del mercado.

Precio del dólar en bancos hoy 23 de abril

En ventanillas bancarias, el precio del dólar presenta variaciones dependiendo de la institución. Estos son algunos de los valores registrados:

Afirme: 16.30 (compra) / 17.80 (venta)

Banco Azteca: 16.25 (compra) / 17.04 (venta)

BBVA: 16.44 (compra) / 17.58 (venta)

Banorte: 16.10 (compra) / 17.65 (venta)

Banamex: 16.80 (compra) / 17.76 (venta)

Scotiabank: 16.85 (compra) / 17.85 (venta)

Estos precios pueden cambiar a lo largo del día dependiendo de la demanda y las condiciones del mercado.

Mercado en pausa

Especialistas coinciden en que el mercado cambiario atraviesa un periodo de cautela. La expectativa por noticias internacionales, especialmente relacionadas con conflictos y energía, ha limitado movimientos bruscos.

Por ahora, el peso mexicano se mantiene relativamente estable, en espera de nuevos factores que puedan definir su rumbo en los próximos días.