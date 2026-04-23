La inflación en México: 4.53% en la primera quincena de abril

Canasta básica sube

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.11% en la primera quincena de abril de 2026 respecto a la quincena anterior, con lo que la inflación general anual se ubicó en 4.53%, de acuerdo con el reporte publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La cifra representa una leve mejora frente al 4.55% registrado en la quincena precedente, aunque se mantiene por encima del rango objetivo del Banco de México, fijado en 3% más o menos un punto porcentual.

El índice de precios subyacente —que excluye los bienes y servicios de mayor volatilidad— avanzó 0.18% a tasa quincenal y alcanzó una tasa anual de 4.27%. Dentro de este componente, las mercancías registraron un incremento de 0.25%, en tanto que los servicios subieron 0.12% en el periodo. En términos anuales, las mercancías acumulan un alza de 4.10% y los servicios de 4.44%.

El rubro que más presión ejerció sobre la canasta básica fue el de frutas y verduras, con un incremento quincenal de 4.29%. Cuatro productos destacaron por su encarecimiento: el jitomate subió 24.37%, el chile poblano 22.63%, el chile serrano 21.94% y “otros chiles” 16.89%, todos ellos por encima del umbral del 15% quincenal. La cebolla también registró un aumento relevante de 7.43%. Estos productos, base de la cocina mexicana, golpean directamente el presupuesto de los hogares.

En contraste, los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno ofrecieron un alivio parcial, al registrar una disminución de 1.34% en el periodo, resultado de la entrada en vigor de la tarifa eléctrica de temporada cálida. La electricidad, el tomate verde, el transporte aéreo y el pollo también contribuyeron a moderar el nivel general de inflación con bajas en sus precios.

Por su parte, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo —que refleja los productos indispensables para los hogares de menores ingresos— registró un crecimiento quincenal de 0.22% y de 4.73% a tasa anual, por encima de la inflación general, lo que evidencia una mayor presión sobre los sectores más vulnerables de la población. En el mismo periodo de 2025, este indicador había subido apenas 0.01% quincenal y 3.75% anual.

A nivel estatal, Durango, Jalisco y Chihuahua reportaron las mayores variaciones quincenales de precios, mientras que Tabasco, Quintana Roo y Yucatán presentaron las disminuciones más pronunciadas. De acuerdo con proyecciones de la Encuesta Citi, la inflación cerraría 2026 en 4.26%, con la tasa de referencia del Banco de México terminando el año en 6.50%.