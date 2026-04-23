Google enfrenta investigación antimonopolio en Brasil

Google enfrenta cargos por robo de información periodística en Brasil

El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil aprobó este jueves profundizar la investigación antimonopolio contra Google, por el uso de contenido periodístico en sus plataformas de búsqueda. La decisión fue impulsada por el consejero interino Diogo Thomson de Andrade, quién ordena devolver el expediente a la Superintendencia General del organismo para que se inicien procedimientos administrativos formales, lo que representa una escalada significativa que ejercen las grandes plataformas tecnológicas.

El caso tiene sus raíces en 2019, cuando el CADE abrió una investigación preliminar para examinar las condiciones de competencia en los mercados de búsqueda y noticias en línea. En aquel momento, el foco estaba en la recopilación automatizada de contenido periodístico por parte de Google y su despliegue en los resultados de búsqueda. Sin embargo, en diciembre de 2024 la Superintendencia General recomendó archivar el expediente por insuficiencia de pruebas.

Fue precisamente esa resolución la que Thomson de Andrade cuestionó. En su análisis, el consejero argumentó que la conducta de Google evolucionó de manera significativa con la incorporación de funciones generativas de inteligencia artificial, como los AI Overviews: interfaces que sintetizan información directamente en los resultados de búsqueda extrayendo contenido de medios de comunicación sin ofrecer una compensación proporcional a los editores.

Andrade señaló que esto podría constituir un abuso de posición dominante, ya que los medios dependen estructuralmente de los algoritmos de Google para llegar a sus audiencias, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad frente a las decisiones unilaterales de la plataforma.

Con ello Brasil se suma así a una tendencia regulatoria global, donde la Comisión Europea abrió en diciembre de 2025 una investigación formal contra Google por el uso de contenido de editores y videos de YouTube para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, en un caso que también abarca los servicios AI Overviews y AI Mode. En estos casos también se suman Francia y Bélgica quienes han intensificado igualmente sus investigaciones sobre la relación entre las plataformas digitales y los medios de comunicación.

Google no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El caso continuará ahora en la etapa de procedimientos administrativos formales, en la que el CADE evaluará si las prácticas de la compañía constituyen una infracción al orden económico brasileño.

La CADE también ha abierto investigaciones contra Meta , Amazon y Microsoft por sus alianzas con startup -empresas tecnológicas dedicadas a crecer económicamente de forma rápida con costos reducidos- de inteligencia artificial, la CADE es actualmente uno de los reguladores digitales más activos de América Latina.