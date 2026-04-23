Tres empresas mejor cotizadas en la BMV, según analistas

Acciones 23 de abril

La reciente publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró movimientos destacados en acciones de empresas mexicanas de los sectores construcción, microfinanzas y bebidas, generando oportunidades de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) .

El mayor protagonista de la jornada fue Cemex (CEMEXCPO), cuyas acciones se dispararon 6.06% para alcanzar un precio de 21.69 pesos por unidad. El repunte se produjo tras la publicación del reporte financiero del primer trimestre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).La cementera informó un incremento de 11% en sus ingresos, impulsado por mayores volúmenes de venta y su estrategia de control de costos. Cemex también concretó la desinversión de activos en Colombia y finalizó la adquisición de Omega, un negocio de estuco y morteros en el oeste de Estados Unidos.

En el sector de servicios financieros, Gentera (GENTERA) también aparece como una opción atractiva entre los especialistas. La institución de microfinanzas cotiza alrededor de 47.89 pesos por acción, con una perspectiva positiva: de los 9 analistas que cubren el valor, todos recomiendan comprar, con un precio objetivo promedio de 53.43 pesos, lo que representa un potencial de alza de casi 12% desde los niveles actuales.

Por su parte, Arca Continental (AC), embotelladora mexicana de Coca-Cola con operaciones en México, Estados Unidos y varios países de América del Sur, cotiza en torno a 205.52 pesos por acción en la BMV. Los analistas le otorgan una calificación de compra fuerte, con un precio objetivo consenso de 234.28 pesos, lo que implica un potencial de apreciación superior al 14%.

El contexto macroeconómico del día, marcado por la inflación de 4.53% anual reportada por el INEGI, pone de relieve el atractivo de emisoras con fundamentos sólidos y flujos de ingresos en pesos, especialmente en sectores con demanda sobresaliente como materiales, bebidas y servicios financieros.