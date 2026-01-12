Se perfilan criptomonedas, como alternativa real para remesas

El mundo de las criptomonedas irrumpe cada vez más en la vida financiera de más personas

Más allá del debate, el mundo de las criptomonedas llegó para quedarse y la discusión actual es ahora la manera en que las empresas y personas pueden aprovecharlas de forma responsable como una nueva forma de pago y de transferencia de valor.

De hecho, es tal el impacto de las criptomonedas, que permiten a los usuarios recibir pagos, ahorrar montos pequeño, y se han convertido en una de las mejores alternativas para enviar remesas con un mínimo de comisión .

“Las criptomonedas son el siguiente paso lógico en la digitalización del dinero. Así como pasamos del efectivo a las tarjetas y luego a las transferencias electrónicas, hoy los activos digitales permiten mover recursos casi en tiempo real, con menores costos y sin fronteras”, explica el director general y cofundador de EB Capital, René Escobar Bribiesca,

Detalla que las criptomonedas son una alternativa eficiente para enviar remesas, usando stablecoins (como USDT, USDC) para transferencias rápidas y de bajo costo a través de plataformas, evitando intermediarios tradicionales y reduciendo comisiones, a menudo por debajo del 1%.

“El proceso implica convertir tu dinero a una stablecoin, enviarla a la billetera del destinatario y luego convertirla a moneda local, con opciones directas en apps, o servicios especializados”, explica

No obstante, reconoce que el entusiasmo debe ir acompañado de prudencia. “Como cualquier innovación financiera, las criptomonedas combinan oportunidad y riesgo. No son una varita mágica para hacerse rico, ni están exentas de fraudes. La clave es educación, regulación inteligente y buenas prácticas de seguridad”, añade.

René Escobar Bribiesca, director general y cofundador de EB Capital

El empresario destaca que uno de los cambios más relevantes es la inclusión financiera pues recuerda que en América Latina todavía hay millones de personas subatendidas por la banca tradicional.

Las billeteras digitales y las criptomonedas –agrega--pueden convertirse en su primera puerta de entrada al sistema financiero toda vez que reciben pagos, ahorran montos pequeños, envian remesas y participan en la economía digital sin tener que pisar una sucursal bancaria.

Otro de los puntos que subraya es el potencial de las criptomonedas en el comercio internacional y el e-commerce.

“Para una pyme que importa insumos o vende servicios a otros países, pagar comisiones altas por transferencias internacionales puede ser la diferencia entre ganar o perder dinero. Con activos digitales estables (‘stablecoins’) se pueden hacer pagos transfronterizos más rápidos, con costos claros y sin los horarios limitados de la banca tradicional”, explica. Escobar Bribiesca, cuya firma se ha especializado en soluciones financieras y de inversión para empresas medianas en México.

EVITAR FRAUDES

El empresario compartió algunas recomendaciones para evitar fraudes en criptomonedas y a quienes quieran explorar este ecosistema sin caer en trampas como desconfiar de los “rendimientos garantizados”

“Si alguien promete ganancias seguras y rápidas, casi siempre es fraude. En los mercados financieros no existe el riesgo cero.”, advierte

También recomienda utilizar solo plataformas reconocidas y reguladas que tengan reputación, licencias donde aplique y políticas claras de cumplimiento.

Asimismo verificar dos veces antes de enviar dinero. “Las transacciones en blockchain suelen ser irreversibles. Un error en la dirección o enviar fondos a un desconocido puede significar perderlo todo.”

Otra es proteger claves y contraseñas.

“Nunca compartir frases de recuperación ni llaves privadas. Activar doble factor de autenticación y evitar redes Wi-Fi públicas para operar.”

5. No invertir más de lo que uno está dispuesto a perder. “Las criptomonedas son activos volátiles. Deben ser una parte complementaria, no el corazón de las finanzas personales o de la empresa.”

De igual manera tomar cursos, leer fuentes serias y entender conceptos básicos como billeteras, stablecoins y contratos inteligentes es la mejor protección contra estafas.

“Bien utilizadas, las criptomonedas pueden ayudar a empresas y personas a ser más competitivas, más ágiles y más globales”, concluye Escobar Bribiesca.