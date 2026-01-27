En un año de guerra arancelaria México cerró 2025 con superávit comercial por 771 mdd: Inegi

Buque Portacontenedores Exportaciones e importaciones (Wolfgang Weiser)

A pesar de haber enfrentado un año turbulento por causa de la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, la economía mexicana cerró el 2025 con un superávit comercial de 771 millones de dólares, impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones que crecieron 7.6% anual, al alcanzar un valor histórico de 664,066.2 millones de dólares, la mejor cifra en los últimos tres años, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El órgano autónomo refiere en su reporte que en diciembre de 2025 datos sobre el superávit comercial fue de 2,430 millones de dólares (mdd), saldo que se compara con el superávit de 663 mdd reportado en noviembre.

El Inegi resalta que el año pasado las exportaciones totales crecieron 7.6% anual, al sumar 664,837 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron 4.4%, con un total de 664,066 millones de dólares.

Superávit

En este contexto, el Instituto de Estadística subraya que el mayor impulso del crecimiento de la economóa provino de las exportaciones no petroleras, que avanzaron 9.3 % para alcanzar 643,591 millones de dólares. En contraste, las exportaciones petroleras cayeron 26.4%, al ubicarse en 21,245 millones de dólares.

En lo que respecta a las importaciones, las compras petroleras descendieron 6.6%, mientras que las no petroleras crecieron 5.3%, reflejando una mayor actividad industrial y comercial.

El Inegi destacó que dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos han crecido en un 17.9% anual, mientras que las enviadas al resto del mundo aumentaron hasta un 28%, lo que refleja una mayor diversificación de mercados.

Este comportamiento se da en un contexto de tensión comercial con Estados Unidos, a más de un año del regreso de Donald Trump a la presidencia, quien ha amenazado con la imposición de aranceles y cuestionado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

ARANCELES

A pesar de ello, México ha logrado sortear la imposición de tarifas adicionales y mantener su dinamismo exportador.

Tan solo en diciembre de 2025, la balanza comercial registró un superávit de 2,429 millones de dólares, representando un aumento de 31.4% del mismo mes del año anterior.

Para la misma temporada las exportaciones crecieron 17.2%, alcanzando los 60,650 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron 16.7% con un total de 58,221 millones de dólares, reflejando un cierre de año con fuerte actividad económica.

El Inegi subrayó que el desempeño de 2025 confirma una menor dependencia del petróleo y una mayor fortaleza del sector manufacturero, lo que ha permitido a México mantener estabilidad comercial en un entorno internacional que se ha encontrado complejo por los retos políticos y comerciales en América del Norte.