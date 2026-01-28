Pago Directo BBVA: ¿Qué es y cómo activarlo desde la app?

El grupo financiero BBVA México modernizó su modalidad de compras en línea al desarrollar la alternativa Pago Directo en su aplicación móvil, herramienta diseñada para facilitar las transacciones realizadas en línea.

Esta nueva función de cobro y pago digital fue lanzada en colaboración con Conekta, plataforma fintech que funciona como pasarela de pagos y ha sido cliente de BBVA Spark desde agosto del año pasado.

BBVA apunta a la agilidad de las transacciones

En el anuncio emitido por la entidad financiera, BBVA reportó que se realizó una etapa de prueba para la modalidad de Pago Directo, en la cual se realizaron 26 mil transacciones por un monto de 25.3 millones de pesos y alcanzando a 24 mil usuarios con un ticket promedio de casi mil pesos por transacción.

De acuerdo con Alejandro Cárdenas Bortoni, director general de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA México, la digitalización ha cambiado la forma en que las compañías operan, tal como lo ha hecho con los negocios más pequeños y la rutina de las personas en general; los movimientos financieros que destinan a la modalidad digital alcanza hasta 70 millones de transacciones cada mes.

“Pago Directo de BBVA México y Conekta representa una ventaja competitiva para las compañías que buscan acelerar las transacciones en el comercio electrónico“, expresó Alejandro Cárdenas, señalando que esta ventaja aumenta con el respaldo de la infraestructura y base de clientes ”más robusta" del sistema financiero mexicano.

Por su parte, el CEO y fundador de Conekta, Héctor Cárdenas, señalo que Pago Directo no es otro método de pago, sino que su propósito es establecer un nuevo estándar “que el mercado mexicano siempre debió tener”, una confirmación instantánea, de mayor seguridad y que ofrece una experiencia sin fricciones, aseguró Cárdenas.

¿Cómo funciona el Pago Directo de BBVA?

La evolución en la modalidad de pago en línea recién presentada por BBVA México y Conekta, se trata de una forma de cobro y pago integrada en canales de terceros (como tiendas de comercio electrónico), la cual permitirá a clientes de BBVA autorizar la transacción desde la aplicación móvil del banco.

Es decir, funciona de la siguiente forma:

Desde el comercio electrónico, marketplace u algún otro que esté asociado, se selecciona la opción Pago Directo .

. Esto será trasladado directamente a la aplicación de BBVA en el teléfono del cliente o clienta.

La notificación informará todos los datos de la transacción, como nombre del negocio y monto a pagar.

Seleccionar confirmar en caso de proceder.

La transacción se realizará en segundos.

De acuerdo con la institución financiera, esta alternativa “resuelve desafíos clave del comercio digital y la seguridad en las transacciones”, tales como la liquidez inmediata, mayor recurrencia, mejor tasa de aceptación y la conciliación automática.

¿Cómo activar la función Pago Directo en la aplicación BBVA?

Esta nueva modalidad no requiere compartir los datos de tu cuenta ni tarjeta, sino que puede activarse en cada compra en línea realizada al seleccionar Pago Directo BBVA en las plataformas de pago del negocio electrónico.

Para que el cobro sea realizado, serás redirigido o redirigida a la aplicación móvil del banco, mientras que, en caso de que estés realizando el pago desde web, BBVA te enviará una notificación a tu teléfono celular.

Una vez confirmado y realizado el pago desde la app, regresa al sitio del comercio para consultar los detalles de tu compra, ¡y listo! Habrás hecho la transacción correspondiente con mayor facilidad e inmediatez.

Gracias a la experiencia práctica y segura de esta alternativa, BBVA México proyecta que el alcance de Pago Directo BBVA se expandirá significativamente a lo largo de 2026, superando las dos millones de transacciones mensuales.