Inversión, proyectos estratégicos y mayor producción, meta de Pemex: Sener

Pemex — Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía (Sener), señaló este miércoles en Palacio Nacional, que desde el 5 de agosto de 2023 se presentó el Plan de fortalecimiento de Pemex para el periodo 2025-2035, que se centra en fortalecer la seguridad y soberanía energética de México y que incluye un aumento del 34% en la inversión de hidrocarburos para 2026 y esfuerzos en sustentabilidad para reducir emisiones y adoptar nuevas tecnologías.

La funcionaria destacó que en diez años, Pemex se volvió la petrolera más endeudada, pero en 2025 logró fortalecer su situación financiera, cumplir con todas sus obligaciones y reducir su deuda total en un 20%, algo sin precedentes en años.

En 2026, dijo que se prevé un aumento significativo del 34% en el presupuesto, alcanzando 427 mil millones de pesos.

Detalló que se destacan tres proyectos en exploración y producción petrolera: Trión, Zama e Imalop, con el objetivo de alcanzar 1.8 millones de barriles de petróleo diarios.

Además, se buscará aumentar la producción de gas natural a 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios a través de proyectos en Ixachi, Bakté y Burgos.

“En 2026 la estamos incrementando de manera significativa, el monto que traemos es de 427 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 34 por ciento con respecto a 2025. En los campos petroleros destacan los proyectos Trión, Zama e Imalop, que nos permitirán cumplir con la meta de 1.8 millones de barriles por día. En gas natural, un combustible clave para la transición energética, tenemos proyectos estratégicos en Ixachi, Bakté y Burgos, con el objetivo de alcanzar una producción de 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios”.

Por último, aseguró que se mejoró la infraestructura de las refinerías, alcanzando 1.5 millones de barriles diarios. Tan solo Tula y Dos Bocas procesan hasta 280 mil y 320 mil barriles, respectivamente, produciendo más productos de alto valor y aumentando el rendimiento al 60%.

