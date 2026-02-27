Fortalece Transportes LOCK modelo sustentable; apuesta por tecnologías limpias

En la actualidad, 369 de sus 385 unidades operan con gas LP

Con un modelo de crecimiento sustentable que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), Transportes LOCK ha incorporado tecnologías limpias y procesos más eficientes para la operación de sus unidades de logística y transporte de valores.

En la actualidad, 369 de sus 385 unidades operan con gas LP, lo que ha permitido optimizar el consumo de combustible y reducir emisiones.

De manera complementaria, implementó sistemas de monitoreo y control de rutas para mejorar los tiempos de traslado y elevar la eficiencia operativa.

En un comunicado, la empresa explicó que ya utiliza plataformas tecnológicas especializadas para el seguimiento de rutas, conducción y consumo, lo que facilita una gestión más precisa de la flota y promueve la mejora continua en sus procesos logísticos.

Estas herramientas—agrega-- permiten tomar decisiones basadas en datos y fortalecer el desempeño operativo.

En materia de infraestructura, la empresa ha aplicado medidas para el uso responsable de energía y agua en oficinas y patios operativos.

Desde 2023, la compañía comenzó a estructurar acciones formales en materia ambiental dentro de su flota vehicular, aunque desde hace más de cinco años desarrolla proyectos de infraestructura sustentable, entre ellos la instalación de paneles solares en distintas unidades operativas.

Entre las acciones implementadas se encuentran la instalación de luminarias LED, llaves economizadoras, mingitorios secos y paneles solares en cinco de sus once sucursales, con lo que ha logrado ahorros energéticos de hasta 65 por ciento.

Estas iniciativas forman parte de una política interna orientada a la eficiencia y a la reducción del consumo de recursos.

De cara al futuro, la empresa busca consolidar un modelo de crecimiento sustentable alineado con estándares nacionales e internacionales, con miras a fortalecer su transparencia, gobernanza y competitividad.

Entre sus objetivos destacan la optimización continua de recursos, la adopción progresiva de tecnologías más limpias, la generación de empleo para jóvenes recién egresados y el impulso de una cultura organizacional basada en la meritocracia, la mejora continua y el enfoque en el cliente.

Estas medidas forman parte de una visión de largo plazo enfocada en optimizar recursos y fortalecer su desempeño dentro del sector logístico.

El componente social también es considerado un pilar dentro de su estrategia de sostenibilidad. La empresa cuenta con programas de capacitación continua, esquemas de inducción y actualización para su personal operativo.

En el ámbito del bienestar, dispone de consultorios médicos para sus colaboradores y en su relación con la comunidad, Transportes LOCK participa en campañas de donación y prioriza proveedores locales en sus operaciones, con el objetivo de mantener vínculos con iniciativas sociales y comunidades cercanas.