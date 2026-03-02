Remesas de connacionales caen 1.4 % en enero pasado

Envíos de remesas siguen en retroceso por políticas antiinmigrantes de EU (Archivo/Cuartoscuro)

Envíos de dinero — El Banco de México (Banxico) informó este lunes que México recibió 4,594 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero en enero pasado, lo que representó un retroceso de 1.4 % respecto a los 4.660 millones de dólares del mismo mes del 2025.

El Banco central refirió que los retrocesos registrados son consecuencia de la agresiva política antiinmigratoria de Donald Trump, y pese a ello la remesa promedio individual fue de 401 dólares, mayor en 3.9 % a los 385 dólares del mismo mes del año pasado.

Asimismo, la institución financiera comunicó que los connacionales en México enviaron al exterior remesas por un valor de 99 millones de dólares, una contracción interanual del 9,3 %.

De acuerdo con el Banco Mundial, durante 2025 México recibió 61,791 millones de dólares, lo que significó un retroceso interanual del 4.6 % y la primera caída anual después de 11 años de incremento anual consecutivo, según el Banco Mundial.

Los mexicanos son casi la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, el segundo mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.

En junio de 2026, el Gobierno de Donald Trump anunció un impuesto del 1 % a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México y ha criticado la medida adoptada por el gobierno republicano de EU, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

