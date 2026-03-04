Liderazgos que inciden en el rumbo del país: Martín Yeshua Barragán Cruz y Leonardo Ortiz Aguilar, entre Los 100 Más Influyentes 2026

Ceremonia de premiación de Los 100 Más Influyentes 2026 Especial

En una velada que reunió a figuras del empresariado, la política, la cultura, los medios de comunicación y el deporte, se celebró una nueva edición de Los 100 Más Influyentes de México y Latinoamérica, organizada por The One México, en la emblemática Casa Rosa de María Félix, en Polanco.

Entre los nominados y reconocidos de la noche destacó Martín Yeshua Barragán Cruz, distinguido por su visión y trayectoria empresarial, así como por su impulso a proyectos de crecimiento e innovación. Su trabajo ha estado vinculado al desarrollo de iniciativas estratégicas en tecnología, modernización institucional y fortalecimiento de proyectos con impacto social y económico.

Asimismo, fue reconocido Leonardo Ortiz Aguilar, por ser un estratega y líder institucional con más de 30 años de trayectoria en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y relaciones corporativas en México y el extranjero. A lo largo de su carrera, ha contribuido a la construcción de puentes entre sectores, promoviendo modelos de colaboración que fortalecen la gobernanza, la competitividad y la articulación entre iniciativa privada e instituciones públicas.

La ceremonia congregó perfiles de alto peso público. Entre los nominados figuraron también el cardenal Norberto Rivera Carrera, la ministra Yazmín Esquivel, el empresario Moisés Saba, el presidente del CCE Francisco Cervantes, el líder de la ABM Julio Carranza, la empresaria Patricia Armendáriz, la velocista y ex campeona mundial Ana Guevara, el presidente del CMB Mauricio Sulaimán, la periodista Adela Micha, la artista Daniela Romo y el comunicador Carlos Alazraki, entre otros.

El evento, inspirado en la estética de la Época de Oro del Cine Mexicano, se convirtió en un espacio de encuentro plural que reunió liderazgos de distintos sectores bajo una misma premisa: reconocer trayectorias que influyen, generan conversación pública y contribuyen activamente a la construcción de país.

Al recibir la distinción, Martín Yeshua Barragán Cruz subrayó que el verdadero liderazgo radica en generar condiciones de igualdad:

“Creo firmemente que el crecimiento solo tiene sentido cuando se traduce en igualdad de oportunidades. Innovar no es únicamente avanzar en tecnología o negocios; es cerrar brechas, incluir a quienes históricamente han quedado fuera y construir un entorno donde el talento, sin importar su origen, pueda desarrollarse en condiciones justas. Este reconocimiento lo asumo como un compromiso para seguir impulsando proyectos que reduzcan desigualdades y fortalezcan el acceso equitativo al desarrollo”.

Por su parte, Leonardo Ortiz Aguilar destacó la importancia de la visión institucional en los momentos de transformación:

“Las sociedades avanzan cuando existe diálogo, planeación y responsabilidad compartida. Durante más de tres décadas he aprendido que las políticas públicas y las estrategias corporativas deben construirse con visión de largo plazo y sentido social. Este reconocimiento representa un impulso para seguir trabajando en la consolidación de instituciones sólidas y en la generación de acuerdos que fortalezcan el desarrollo sostenible de nuestro país”.

Este reconocimiento adquiere especial relevancia al situarlo dentro de un grupo plural de figuras que, desde distintos ámbitos, inciden en el rumbo económico, institucional, cultural y social del país. Formar parte de Los 100 Más Influyentes de México y Latinoamérica no solo representa una distinción honorífica, sino un aval público a trayectorias que están marcando agenda y generando impacto tangible.

En un contexto donde la transformación tecnológica, institucional y económica exige liderazgo con visión social, la inclusión de Martín Yeshua Barragán Cruz y Leonardo Ortiz Aguilar en esta lista consolida su posicionamiento como actores comprometidos con el desarrollo con igualdad, gobernanza sólida y construcción de oportunidades. Más allá de la gala, el reconocimiento envía un mensaje claro: la influencia contemporánea se mide por la capacidad de articular sectores, reducir brechas y construir futuro con responsabilidad y propósito.