Inflación aumenta 4.02% anual en febrero; suma dos meses en fila al alza, reporta Inegi

Inflación — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este lunes que la tasa de inflación en el país se elevó en febrero pasado al 4.02 % anual, con lo que suma dos meses al alza, luego de haber registrado un tras descenso del 3.69 % al cierre del 2025.

El órgano autónomo refiere en su reporte que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció un 0.50 % en febrero pasado y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue del 0.28 % y la anual del 3.77 %.

El Índice de Precios Subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye artículos de alta volatilidad, subió en el mes en cuestión un 0.46 % mensual y un 4.50 % anual, refiere el Inegi.

Dentro del subgrupo subyacente, las mercancías avanzaron un 0.39 % en el mes y un 4.55 % en el año. En tanto, los servicios avanzaron un 0.52 % mensual y un 4.45 % anual.

El índice no subyacente aumentó un 0.64 % a tasa mensual y se elevó un 2.44 % interanual. En este grupo, los precios de los agropecuarios crecieron un 1.45 % respecto al periodo inmediato anterior y se elevaron un 4.50 % frente al mismo mes del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0.02 % en el mes y un 0.89 % en el año. En lo que respecta al índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, creció un 0.52 % mensual y un 3.84 % anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (8.12 %), los restaurantes y servicios de alojamiento (7.22 %), los servicios educativos (6.03 %) y el cuidado personal, protección social y bienes y diversos (5.53 %).

En tanto, los productos genéricos que más subieron en el mes fueron el limón (25.97 %), el jitomate (22.51 %) y la papa y otros tubérculos (20.86 %).

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3.69 %, su menor nivel en cinco años, tras el 4.21 % del 2024, el 4.66 % de 2023 y el 7.82 % en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.

