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Este instrumento estratégico permite promover la calidad, autenticidad y competitividad

“Hecho en México” la nueva estrategia que permite impulsar el desarrollo de los productos nacionales

Por Paula Canul Rosas
Nueva estrategia para el desarrollo económico de México

El instrumento estratégico que permite promover la calidad, autenticidad y competitividad de los productos nacionales es el fortalecimiento del eslogan “Hecho en México” que pretende elevar la calidad de los productos, facilitar el acceso a nuevos mercados, fomentando la innovación tecnológica y facilitando la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) en cadenas de valor nacionales e internacionales.

Asimismo, permite generar condiciones de confianza que fortalecen la competitividad y el desarrollo industrial. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2025: Normas para el desarrollo, es un análisis del Grupo Banca Mundial y el Gobierno de México, donde establecen las estrategias que impulsarán el desarrollo económico del país a través de normas y estándares en infraestructura que permitan una mayor competitividad e integración económica.

El informe fue elaborado por autoridades gubernamentales especialistas en infraestructura económica, lo que permite mejorar la calidad de los productos y servicios, facilitar el comercio, fortalecer la confianza en los mercados y promover la innovación impulsado por el desarrollo económico sostenible e incluyente.

Las normas establecidas en el convenio fueron:

  • El uso estratégico de normas y estándares puede impulsar la productividad;
  • Facilitar el comercio internacional:
  • Mejorar la participación de los países en las cadenas de valor globales;
  • La proliferación de normas internacionales que transformen el funcionamiento de los mercados y el comercio mundial; y
  • fortalecer las capacidades institucionales en materia de normalización, certificación, acreditación y metrología cuyo fin es mejorar la competitividad y aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

La estrategia tiene su base en la “Alianza del Pacífico” que resulta fundamental en la cooperación internacional en materia de estándares y certificaciones, así como de promover la adopción de buenas prácticas que contribuyan al desarrollo económico y social.

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