Esta medida impulsa el desarrollo económico a mediano y largo plazo de México

BACMEXT entrega 12,272.8 millones de pesos

Por Paula Canul Rosas
BANCOMEXT emite CEBURES (Isaac Esquivel Monroy)

El Banco Nacional de Comercio Exterior ha entregando 12,272.8 millones de pesos a través de certificados bursátiles (CEBURES) lo que lo ha consolidado como uno de los principales emisores bancarios del mercado local.

La entrega de los certificados se realiza en dos fases:

  • BACMEXT 26 A 3 años por 6,154.7 mdp a tasa fija
  • BACMEXT 26X, con etiqueta sostenible, a 10 años por 6,118.1 mdp a tasa fija

“Con los resultados, se demuestra el interés y confianza de inversionistas integrados por Afores, aseguradoras, bancos, fondos de inversión e instituciones gubernamentales, para invertir en la institución”, señaló el titular de la Unidad de Tesorería y Mercados Financieros de Bancomext, Ulises Ruiz.

La emisión de certificados contó con el apoyo de Banorte, Santander y Scotiabank, cuya entrega refuerza la capacidad productiva del país, el crecimiento de la industria, el desarrollo de las cadenas de valor y financiamiento de empresas mexicanas especialmente de las Pymes.

Así, Bancomext reafirma su compromiso de fomento a la inversión para proyectos que impulsen el desarrollo económico de México a mediano y largo plazo, fortaleciendo el comercio nacional e impulsando el comercio exterior.

