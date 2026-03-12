BACMEXT entrega 12,272.8 millones de pesos

BANCOMEXT emite CEBURES (Isaac Esquivel Monroy)

El Banco Nacional de Comercio Exterior ha entregando 12,272.8 millones de pesos a través de certificados bursátiles (CEBURES) lo que lo ha consolidado como uno de los principales emisores bancarios del mercado local.

La entrega de los certificados se realiza en dos fases:

BACMEXT 26 A 3 años por 6,154.7 mdp a tasa fija

BACMEXT 26X, con etiqueta sostenible, a 10 años por 6,118.1 mdp a tasa fija

“Con los resultados, se demuestra el interés y confianza de inversionistas integrados por Afores, aseguradoras, bancos, fondos de inversión e instituciones gubernamentales, para invertir en la institución”, señaló el titular de la Unidad de Tesorería y Mercados Financieros de Bancomext, Ulises Ruiz.

La emisión de certificados contó con el apoyo de Banorte, Santander y Scotiabank, cuya entrega refuerza la capacidad productiva del país, el crecimiento de la industria, el desarrollo de las cadenas de valor y financiamiento de empresas mexicanas especialmente de las Pymes.

Así, Bancomext reafirma su compromiso de fomento a la inversión para proyectos que impulsen el desarrollo económico de México a mediano y largo plazo, fortaleciendo el comercio nacional e impulsando el comercio exterior.