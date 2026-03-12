Bolsa mexicana de valores cae un 2.18%

Cierre 12 de marzo

México cerró este 12 de marzo a las 14:26, con una caída de -1,473.97, cifra que representa el 2.18% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El índice de Precios y Cotizaciones (IPC) tuvo una baja llegando a los 66,085.81 unidades a nivel mundial frente a los 67,559.78 que manejo el cierre anterior.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller mencionó antes estas cifras del IPC en México “cerró la sesión con una pérdida de 2.18 % luego de dos sesiones de ganancias para llevar al índice a cerrar en su menor nivel desde el 8 de enero”-índice que cerró en 65,521.01 unidades- Donde las cifras manejadas durante el 10 y 11 de marzo fueron de +0.24% y +0.76% respectivamente.

Además la directora añadió que “34 de las 35 principales emisoras registraron pérdidas en la sesión”, resaltando: Grupo México (-4.78 %), Banco del Bajío (-4.61 %), Becle (-3.34 %), Banorte (-3.27 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (-3.22 %).

Por otro lado el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que el mercado ha acumulado un rendimiento de +2.76%, “El IPC terminó la jornada con una baja. A nivel empresarial, sólo 1 de las 35 emisoras terminó en terreno positivo” mencionó.

Datos del Banco de México anunciaron una depreciación de 0.96% del peso mexicano frente al dólar, cotizando en 17.84 unidades. Además, de las 697 firmas que cotizaron en la jornada, 254 terminaron con sus precios al alza, 420 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio. La exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A) tuvo la mayor alza con el 6.07% y la variación mas baja fue de las aerolíneas Aeroméxico (AERO), con el -13.15%.