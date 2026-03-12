Cemex reconoce liderazgo femenino con el programa “Mujer Construrama”

Se realizaron conferencias, talleres y espacios de diálogo enfocados en el desarrollo profesional y personal

Bajo una visión que pone a la mujer en una posición más involucrada dentro del mundo laboral, nace Mujer Construrama, una iniciativa que impulsa el liderazgo femenino dentro de la red Construrama.

El objetivo de esta iniciativa es consolidar una comunidad donde las empresarias puedan inspirarse, aprender y fortalecer sus proyectos.

Este año, más de 300 mujeres de la red Construrama dueñas, socias e hijas que representan la continuidad generacional de estos negocios, así como colaboradoras de la red, compartieron experiencias y herramientas para fortalecer la gestión de sus empresas y ampliar su visión de liderazgo dentro de la industria.

Se realizaron conferencias, talleres y espacios de diálogo enfocados en el desarrollo profesional y personal, ejemplo de ello el panel “Mujeres Construrama, mujeres que inspiran”, donde empresarias de la red compartieron los retos y aprendizajes que han marcado su trayectoria.

Se contó con la participación de reconocidas ponentes como Ashley Frangie, Gaby Vargas, Cristina Cortés y Jessica Garza, quienes compartieron reflexiones y herramientas que alimentan el propósito de este proyecto.

Mujer Construrama cada año integra a estos eventos una causa social, en esta ocasión fue el Fondo Guadalupe Musalem, organización que impulsa el acceso a educación de calidad para jóvenes mujeres en Oaxaca.

Construrama celebra 25 años de fortalecer a empresarios de materiales para la construcción, mientras que Cemex conmemora 120 años de construir confianza, una en materia de infraestructura en México y en el mundo.