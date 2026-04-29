Cemex presenta familia de aditivos que optimizan el desempeño del concreto

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La compañía de materiales para construcción, con 120 años de experiencia, continúa innovando y ha creado un aditivo que redefine la eficiencia en la producción de elementos prefabricados con concreto.

Al lograr una reducción significativa en el contenido de agua, el concreto adquiere mayor densidad, lo que mejora la calidad y acorta los tiempos de producción. Esta cualidad es clave para quienes producen prefabricados, pues impulsa resistencias tempranas y permite acortar los ciclos de desmolde.

Gracias a ello, la operación se vuelve más eficiente: aumenta la rotación de moldes, mejora el aprovechamiento de la capacidad instalada y agiliza la ejecución, incrementando la productividad y rentabilidad.

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Detrás de este desarrollo está una característica de Cemex desde sus inicios: la búsqueda de soluciones que eleven el estándar de la industria. En el marco de sus 120 años construyendo calidad, la compañía celebra su historia y proyecta su capacidad de transformar el presente. ISOCAST 5930 es prueba de ello: una solución que traduce conocimiento acumulado en beneficios tangibles para sus clientes.