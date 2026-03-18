Crédito, transformación digital, Inteligencia Artificial y contexto geopolítico inestable, temas a debatir

Convención Bancaria

La edición 89 de la Convención Bancaria tendrá sobre los temas centrales temas como el crédito, la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) y un contexto geopolítico inestable, además de que la Presidenta Claudia Sheinbaum será la invitada especial para inaugurar formalmente este encuentro financiero.

El evento lo encabezarán la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja; el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora; el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano y la Jefa del Ejecutivo Federal.

El viernes la agenda con los temas del día lo encabezarán las conferencias del presidente de Eurasia Group, Ian Bremmer; del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau. El evento finalizará con las participaciones del secretario de Hacienda y el presidente del regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ángel Cabrera.

Los temas centrales de la convención son:

El futuro del dinero y los pagos.

El crédito a la infraestructura como palanca de crecimiento, la productividad para elevar la inversión.

La educación financiera y los alcances de la inteligencia artificial en los pagos digitales.

Trayectoria de mujeres en la banca.

La sostenibilidad, el empoderamiento económico y la lectura del riesgo global para México y su sistema financiero.

De acuerdo con cifras oficiales de la CNBV, la convención llega después de que la banca múltiple cerró 2025 con utilidades récord por 304 mil 400 millones de pesos (unos 16 mil 911 millones de dólares), un alza real de 1.1 por ciento frente a 2024.

Mientras que Banxico mantuvo el 5 de febrero la tasa de interés de referencia en 7 por ciento, tras el recorte de 25 puntos base de diciembre, y dejó la posibilidad de ajustes adicionales.

Aunado a esto, la encuesta de febrero de Banxico del sector privado aumentó a 1.5 por ciento la mediana de crecimiento esperado del PIB de México para 2026, desde 1.30 por ciento en enero.

Según especialistas, habrá dos recortes adicionales de 25 puntos base en lo que resta de 2026, a partir del segundo trimestre. En ese sentido, la última expectativa de crecimiento proyectada por la Secretaría de Hacienda apunta a un incremento cercano al 3 por ciento en 2026 por un entorno mucho “más favorable” y la reducción de la incertidumbre asociada a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, los enfrentamientos en Oriente Medio han ocasionado el aumento del precio del petróleo y también ha generado dudas acerca de su impacto inflacionario y sobre las proyecciones de crecimiento.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026