Profeco compartió alerta sobre daño en hervidores eléctricos Zwilling

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió la alerta de la empresa Zwilling J. A. Henckels Aktiengesellschaft por riesgo de aflojamiento o desprendimiento completo del mango hervidores eléctricos modelos Enfinigy (1.5 l) y Enfinigy Pro (1.5 l).

Como consecuencia de la falla en el mango, el agua caliente puede derramarse del hervidor eléctrico y generar quemaduras en las y los usuarios. En contramedida, el fabricante inmovilizó y suspendió las ventas de ambos modelos y detuvo lo embarques en la medida de lo posible.

De manera complementaria, ofreció el reembolso más una compensación económica a las personas consumidoras finales que proporcionen el comprobante de compra, número de serie, datos bancarios y una fotografía del producto defectuoso.

La empresa señaló el registro de un número reducido de potenciales casos de daños o lesiones. Particularmente en Alemania, una persona usuaria sufrió quemaduras de segundo grado, con un pronóstico médico de recuperación total sin cicatrices permanentes.

Como medios de contacto, Zwilling puso a disposición de la población el Centro de Atención a Clientes mediante llamada telefónica en +44 20 8834 9582, sus distribuidores autorizados, el correo electrónico kettle-recall@zwilling.com y el sitio web https://www.zwilling.mx/?srsltid=AfmBOopFqHXBycczb9v6PDlOUSQHUOl50M AGYT1VA2qxWhNN_vXMPGZ8.