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Como consecuencia de la falla en el mango, el agua caliente puede derramarse del hervidor eléctrico y generar quemaduras en las y los usuarios

Profeco compartió alerta sobre daño en hervidores eléctricos Zwilling

Por Diana Chávez Zea
Profeco compartió alerta sobre daño en hervidores eléctricos Zwilling

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), compartió la alerta de la empresa Zwilling J. A. Henckels Aktiengesellschaft por riesgo de aflojamiento o desprendimiento completo del mango hervidores eléctricos modelos Enfinigy (1.5 l) y Enfinigy Pro (1.5 l).

Como consecuencia de la falla en el mango, el agua caliente puede derramarse del hervidor eléctrico y generar quemaduras en las y los usuarios. En contramedida, el fabricante inmovilizó y suspendió las ventas de ambos modelos y detuvo lo embarques en la medida de lo posible.

De manera complementaria, ofreció el reembolso más una compensación económica a las personas consumidoras finales que proporcionen el comprobante de compra, número de serie, datos bancarios y una fotografía del producto defectuoso.

La empresa señaló el registro de un número reducido de potenciales casos de daños o lesiones. Particularmente en Alemania, una persona usuaria sufrió quemaduras de segundo grado, con un pronóstico médico de recuperación total sin cicatrices permanentes.

Como medios de contacto, Zwilling puso a disposición de la población el Centro de Atención a Clientes mediante llamada telefónica en +44 20 8834 9582, sus distribuidores autorizados, el correo electrónico kettle-recall@zwilling.com y el sitio web https://www.zwilling.mx/?srsltid=AfmBOopFqHXBycczb9v6PDlOUSQHUOl50M AGYT1VA2qxWhNN_vXMPGZ8.

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