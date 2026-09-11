Producción industrial aumenta un 2.7 % interanual en julio: Inegi

interanual en julio (Cuartoscuro)

Inegi: Producción industrial — El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este viernes que la actividad industrial en el país se elevó en julio un 2.7 % interanual impulsada por avances en todos los sectores.

El dato, con base en cifras originales es resultado del alza anual de la construcción (7.3 %), la minería (1.6 %), industrias manufactureras (1.6 %) y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural (0.6 %).

Por otro lado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) se elevó en julio un 0.5 % frente a junio, en términos reales y con cifras desestacionalizadas, mientras que a tasa anual avanzó un 2.4 %.

El avance mensual se explicó por alzas en la construcción (0.9 %) y manufacturas (0.7 %), pese a la caída en la minería (1.8 %), y a que el sector energético, agua y gas no registró variación.

En el acumulado de enero a julio, la actividad industrial mexicana avanzó un 0.4 % respecto al mismo periodo de 2025 gracias a los avances en la minería (3.5 %), en la construcción (2.8 %) y ante el retroceso en las manufacturas (-0.7 %), aunque la energía, agua y gas no tuvo cambios.

Las cifras se conocen en medio de señales de recuperación de la economía mexicana en 2026, después de la contracción registrada a comienzos del año y tras un débil crecimiento del 0.6 % en 2025.

El Inegi estimó un repunte de la actividad del 1.4 % en el segundo trimestre, pese a la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos y la revisión del tratado comercial con Canadá. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026