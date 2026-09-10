Soriana baja el precio del iPhone 17 Pro Max y lo ofrece a 36 meses sin intereses

La llegada de una nueva generación de iPhone logró, como de costumbre, que los modelos anteriores se vuelvan un poco más atractivos para quienes buscan tecnología de gama alta sin pagar el precio de lanzamiento. Eso es justamente lo que ocurre ahora con el iPhone 17 Pro Max, que apareció con descuento en la tienda en línea de Soriana.

La promoción contempla el modelo de 512 GB, desbloqueado y en color naranja, con la posibilidad de cubrir la compra a 36 meses sin intereses, una alternativa que puede hacer más llevadero el desembolso de un teléfono que sigue ubicándose en la gama premium.

¿Cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max en Soriana?

El equipo anteriormente se ofrecía en $35,990 pesos, por lo que el precio actual representa una reducción de $2,000 pesos.

Con la promoción vigente, el iPhone 17 Pro Max de 512 GB queda en $33,990 pesos. Si se opta por los 36 meses sin intereses, el pago sería de aproximadamente $944.17 pesos mensuales, siempre sujeto a las condiciones de la forma de pago seleccionada.

La oferta es especialmente llamativa porque coincide con el lanzamiento de la siguiente generación de Apple, situación que suele provocar ajustes en el precio de los modelos anteriores.

¿Qué ofrece el iPhone 17 Pro Max de 512 GB?

El modelo que vende Soriana cuenta con una pantalla de 6.9 pulgadas y almacenamiento interno de 512 GB, una capacidad pensada para quienes guardan una gran cantidad de fotografías, videos, aplicaciones y archivos directamente en el teléfono.

Otro punto importante es que se trata de un equipo desbloqueado, por lo que puede utilizarse con diferentes compañías telefónicas compatibles.

El apartado fotográfico también forma parte de los principales atractivos de la familia Pro Max, especialmente para quienes buscan un celular capaz de responder tanto en fotografía como en grabación de video.

¿Hasta cuándo estará disponible la oferta de Soriana?

La promoción del iPhone 17 Pro Max en Soriana está disponible por tiempo limitado o hasta agotar existencias, por lo que el precio puede cambiar sin previo aviso.

Para quienes ya tenían contemplado comprar un teléfono de gama alta, la combinación de descuento de $2,000 pesos y 36 meses sin intereses convierte a este modelo en una alternativa que vale la pena revisar antes de tomar una decisión.