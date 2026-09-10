Ofertas Bodega Aurrera: estos son los precios y descuentos que estarán vigentes hasta el 16 de septiembre

Si todavía te falta algo para la cena del 15 de septiembre, quizá convenga ir a Bodega Aurrera con tiempo. En esta ocasión, la cadena mantiene vigente su campaña Vivan los Ahorros, con promociones en distintos productos hasta el 16 de septiembre de 2026.

La promoción llega justo cuando las compras para las Fiestas Patrias comienzan: ingredientes para preparar pozole y otros platillos mexicanos, botanas, refrescos, bebidas y algunos artículos de uso cotidiano forman parte de la oferta.

¿Qué productos están en oferta en Bodega Aurrera?

Entre los productos que pueden encontrarse dentro de la campaña destacan algunos básicos para una fiesta mexicana :

Abarrotes y Despensa para Pozole y Comida Mexicana

Aurrera maíz pozolero (1 kg): $57

Doña May maíz cacahuazintle (1 kg): $50

Aurrera harina de maíz nixtamalizado (1 kg): $17

Maseca variedad de harina de maíz Azul, Tamal o Antojitos (1 kg): $22 c/u

Great Value chile guajillo o pasilla (100 g): $23 c/u

Great Value granos de elote (500 g): $50

Great Value rajas de chile poblano (500 g): $60

Isadora frijoles refritos bayos, peruanos o negros (430 g): $17 c/u

Schettino arroz súper extra (907 g): $18

Nutrioli aceite puro de soya (780 ml): $35

Milpa Real tostadas onduladas (360 g): $43

Great Value tostadas fritas estilo casero (315 g): $33

Saníssimo Salmas tostaditas de maíz blanco horneadas (414 g): $77

Great Value totopos de harina de maíz (280 g): $29

Lala crema (417 g): $41

Great Value crema (417 g): $35

La Villita queso panela canasto a granel: $45 (1/4 de kilo)

Zwan o Los Volcanes variedad de queso panela (400 g): $85 c/u

Carnation Clavel (360 g) o La Lechera (324 g) leche evaporada o condensada: $20 c/u

Yaya variedad de salsa (315 ml): $20 c/u

Botanas y Dulces

Sabritas, Ruffles, Doritos, Cheetos, Tostitos, Fritos o Churrumais de 160 g a 305 g: $52 c/u

Takis variedad de botanas (240 g): $50 c/u

Chips variedad de botanas (160 g): $55 c/u

Barcel Big Mix variedad de botana (200 g): $45 c/u

Botanas individuales Churrumais (36 g), Ruffles (20 g), Fritos (38 g), Rancheritos (40 g) o Cheetos (31 g): 3 por $20 (precio individual $8.50)

Flautis (50 g), Miguelito o Great Value churritos, papas, nachips o cacahuates (35 g a 100 g): $10 c/u

Great Value malvaviscos (210 g): $18 c/u

Bebidas y Refrescos

Coca-Cola (3 L): $54 (precio exclusivo para Valle de México)

Pepsi, Mirinda o Manzanita Sol variedad de refresco (600 ml): $18 c/u

Peñafiel agua mineral (2 L): $34.50

Topo Chico agua mineral (600 ml): $22 (precio exclusivo para Valle de México)

Clamato variedad de jugo de tomate (946 ml): $51 c/u

Electrolit variedad de suero hidratante (625 ml): $25 c/u

Cervezas, Vinos y Licores

Cerveza Victoria, Corona Extra o Corona Light (710 ml): $31 c/u

Cerveza Modelo Especial (710 ml): $35

Cerveza Victoria (4 latas de 473 ml c/u): $98

Cerveza Modelo Especial (4 latas de 473 ml c/u): $106

New Mix variedad de bebida alcohólica preparada (350 ml): $27 c/u

Barullo bebida alcohólica preparada con tequila (355 ml): $35

Jose Cuervo Especial tequila reposado (990 ml): $199

Don Julio tequila blanco (700 ml): $455

Bacardí Carta Blanca ron (700 ml): $229

Desechables, Utensilios y Promociones Especiales

Great Value platos o vasos de papel (20 pzas): $37 c/u

Ekco cacerola wok basic de aluminio antiadherente 28 cm: $249 c/u

Remesas: 10% de bonificación en Cashi al cobrar y pagar con remesas

También hay promociones en farmacia y artículos para el hogar

La campaña no se limita a la comida. En farmacia y cuidado personal, algunos productos como Picot Sal de Uvas, Picot Plus y Alka-Seltzer Boost forman parte del listado.

Farmacia, Cuidado Personal y Belleza

Picot Sal de Uvas antiácido (10 sobres): $60

Picot Plus antiácido (9 sobres): $67

Alka-Seltzer Boost antiácido (10 tabletas): $66

Cherry Blossom variedad de pestañas o pegamento: $62 c/u

¿Hasta cuándo estarán las ofertas de Bodega Aurrera?

De acuerdo con el folleto consultado, las promociones de Vivan los Ahorros estarán disponibles hasta el miércoles 16 de septiembre de 2026, aunque los precios pueden estar sujetos a disponibilidad y condiciones particulares de cada producto.