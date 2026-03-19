Por cuarto año consecutivo, Torres Brandy Zero Challenge celebró su final local en la Ciudad de México

En la cuarta edición de esta competición global que premia A LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA, Elisa Villarreal obtuvo el primer lugar Foto: Cortesía (JESSICA MARIN)

Inversión en México — Torres Brandy Zero Challenge, competencia internacional que busca el mejor proyecto sostenible para la industria, celebró por cuarta vez su final local en Faunna Rooftop, en la Ciudad de México, con la presencia de los 5 finalistas, personajes de la mixología y representantes de los medios de comunicación.

Elisa Villarreal y su proyecto Agave Loop fue el ganador de la noche. Elisa es una consultora especializada con más de 20 años de experiencia en espirituosos, vinos y productos gourmet. Es Licenciada en Comunicación por la Universidad de Monterrey (UDEM).

Su trayectoria profesional es en el área comercial para marcas líderes en vinos y licores. Ha liderado el desarrollo y posicionamiento de marcas de destilados de agave, vinos y productos mexicanos en México y el extranjero, trabajando de cerca con maestros destiladores para definir perfiles sensoriales y estrategias comerciales.

En la cuarta edición de esta competición global que premia A LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA, Elisa Villarreal obtuvo el primer lugar Foto: Cortesía (JESSICA MARIN)

Su proyecto Agave Loop transforma el bagazo de agave en briquetas ecológicas, convirtiendo un residuo contaminante en energía limpia, rentable y sostenible que impulsa economía local y reduce impacto ambiental. Escalable de una región a todas los municipios y valles que producen destilados.

Este certámen, el cual el año pasado fue ganado en su final local por el mexicano Gerardo Vázquez Lugo, y su proyecto Cámara Sirdo en Nicos, es impulsado por la división de destilados de la Familia Torres y trata el tema de la industria de la hospitalidad.

Dicha celebración contó con 5 finalistas por parte de México: Jorge León (Alfonsina), Lucía y Audrey (Brindemos Bienestar), Elisa Villarreal (Agave Loop), Estéban Cabrera (Enzo) y Daniel Delgado (Verde & Lab), quienes presentaron sus proyectos los cuales procurarán la protección ambiental y el compromiso social

Para esta importante justa los jurados fueron Gerardo Vázquez Lugo, Chef del restaurante Nicos, Marco Beteta, una referencia gastronómica en México, Erica Valencia, fundadora y directora general de Ectagono y Ectarea y Mariana Jiménez, Directora General de la red de bancos de alimentos de México, quienes entre otras cosas, calificaron la sostenibilidad del proyecto y su impacto en el medio ambiente, la conciencia mediambiental, su futuro con la sostenibilidad y si realmente el proyecto abordaba un problema sociambiental evidente.

En la cuarta edición de esta competición global que premia A LA INDUSTRIA DE HOSTELERÍA, Elisa Villarreal obtuvo el primer lugar Foto: Cortesía (JESSICA MARIN)

El proyecto Agave Loop será el representante de México en la final global, que se celebrará en Barcelona el próximo 18 de abril, donde competirá con los ganadores de otros países para obtener el reconocimiento al mejor proyecto sostenible de hostelería, además de un premio de 30,000 euros.

Así que recuerda, con Torres Brandy Zero Challenge descubres el lado más sostenible del mundo de la hospitalidad y tienes la oportunidad de hacer realidad tu proyecto.

Para más información sobre Zero Challenge:

torresbrandyzerochallenge.com

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