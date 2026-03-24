México analiza posible alianza entre Pemex y Petrobras

Posible alianza entre Pemex y Petrobras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno analizará una posible alianza energética entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, propuesta emitida directamente por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

La reunión para evaluar los alcances económicos y técnicos de esta cooperación se llevará a cabo en abril. La mandataria explicó que la propuesta surgió durante una llamada telefónica con el presidente brasileño y aclaró que el gobierno mexicano aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la alianza.

Informó que en abril la directora de Petrobras visitará México para reunirse con el director de Pemex y con la secretaria de Energía, además de sostener un encuentro con ella para conocer a detalle la propuesta.

La reunión tendrá como objetivo analizar un rubro estratégico con posibilidad de cooperación tecnológica y financiera, particularmente en materia de exploración y producción en aguas profundas entre ambos países. La presidenta puntualizó que el proyecto está enfocado principalmente en petróleo en aguas profundas.

Sheinbaum también explicó que México mantiene su postura de autosuficiencia energética, aunque señaló que la propuesta también tiene un enfoque en gas, y que la experiencia de Petrobras podría complementar las capacidades de Pemex en exploración y producción.

Asimismo, indicó que México tiene interés en aprender de Brasil sobre la industria del etanol, debido a que ese país cuenta con tecnología avanzada y laboratorios especializados en producción de biomasa, incluyendo el uso de maguey como materia prima. Estas alternativas podrían impulsar el desarrollo de nuevos combustibles y la creación de nuevas empresas estatales en el sector energético.

La posible alianza busca impulsar a México y Brasil para avanzar hacia la autosuficiencia energética y estabilizar la producción de crudo de dos de las mayores petroleras estatales del continente.