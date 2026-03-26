¿Por qué Telcel está perdiendo usuarios de prepago?: esto explicó el CEO de América Móvil

Caída en líneas de prepago Telcel Telcel registró pérdidas del 0.6% durante el último trimestre de 2025; el CEO de América Móvil señaló a la inflación como la principal responsable.

La empresa de telecomunicaciones inalámbricas en México, Telcel, registró una importante pérdida de 405 mil líneas de prepago en los últimos meses de 2025, mientras que sus líneas de pospago presentaron un 3% de ganancias.

La transformación que Telcel ha atravesado estos últimos meses, con pérdidas del 0.6% en los usuarios y usuarias de prepago, así como el aumento en la dinámica pospago, corrobora que el sistema de recargas podría perder fuerza ante planes que ofrecen mayor estabilidad.

¿Por qué las líneas de prepago en Telcel están disminuyendo?

Prepago Telcel, popularmente conocido como Amigo Kit, es la modalidad de telefonía móvil sin contratos, donde los y las clientes de la compañía pueden realizar recargas para pagar servicios de voz, mensajería y datos móviles antes de usarlos.

Esta dinámica de telefonía móvil ofrece flexibilidad, control de gastos y paquetes adecuados según las necesidades de la persona, no obstante, en el último trimestre de 2025, la empresa de telecomunicaciones registró una significativa peérdida en las líneas de prepago del 0.6%, mientras que sus líneas de pospago —modalidad de contrato— sumaron 468 mil nuevos usuarios y usuarias.

De acuerdo con un analista de GlobalData que ha observado este tipo de cambios en las grandes operadoras de telefonía móvil, señaló que la disminución de líneas de prepago podría estar relacionada a la implementación de planes de pospago más flexibles y accesibles para el público, modalidad donde no hay un plazo límite para acceder a los beneficios de la línea e incluso obtener recompesas a largo plazo.

CEO de América Móvil explica las pérdidas de líneas prepago en Telcel

Por su parte, Daniel Hajj, CEO de América Móvil —empresa líder de telecomunicaciones en Latinoamérica que opera bajo marcas como Telcel, Claro e Infinitum— explicó que la desaceleración del prepago está estrechamente relacionada con el entorno económico, es decir, la modalidad de recargar se vincula a la debilidad del consumo derivado de la inflación.

A pesar de esta reducción en las líneas de prepago desde finales de 2025, Daniel Hajj señaló puntos positivos del cambio, resaltando el registro de 468 mil líneas de pospago, lo que apoyó a que el crecimiento de ingresos de la compañía alcanzara un 3.8%.

“Creo que los ingresos deberían recuperarse como lo estamos haciendo. Espero que la economía mejore cada vez más”, declaró el empresario.