Martimiércoles de Chedraui 7 y 8 de julio 2026: estas son las mejores ofertas en frutas y verduras para ahorrar esta semana

El ahorro en el supermercado sigue siendo una prioridad para miles de familias mexicanas y, como cada semana, Chedraui renovó su esperado Martimiércoles, una promoción enfocada en ofrecer precios especiales en frutas y verduras durante dos días.

Este 7 y 8 de julio de 2026, los consumidores podrán encontrar descuentos en distintos productos del área de frescos, una oportunidad ideal para surtir la despensa con alimentos de temporada sin afectar tanto el bolsillo.

Además de representar un alivio para la economía familiar, este tipo de promociones permite adquirir ingredientes frescos para una alimentación más equilibrada mientras se aprovechan precios más bajos.

Ofertas del Martimiércoles Chedraui para el 7 y 8 de julio de 2026

Entre los productos con descuento para esta edición destacan varias frutas y verduras de consumo frecuente en los hogares mexicanos.

Frutas

Cereza natural a $9.50 los 100 gramos.

Blue Berry a $119.00 el domo tamaño Jumbo de 278 g.

Ciruela a $69.00 el kilo.

Fresa a $59.00 el domo de 454 g.

Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g.

Jícama a $24.90 el kilo.

Manzana Ambrosía a $59.90 el kilo.

Mamey a $27.50 el kilo.

Mezcla de Berries a $109.00 el domo de 227 g.

Naranja Paramount a $39.50 el kilo.

Verduras

Aguacate Hass a $39.50 el kilo.

Limón sin semilla a $12.50 el kilo.

Tomate Saladet a $12.50 el kilo.

Brócoli a $29.50 el kilo.

Col blanca a $14.90 el kilo.

Coliflor Pre Enfriada a $44.90 la pieza.

Zanahoria a $17.90 el kilo.

Aguacate Hass a $34.50 la malla.

Jícama a $24.90 el kilo.

Apio a $36.90 el kilo.

Chile jalapeño

La disponibilidad puede variar dependiendo de la sucursal y la región del país, por lo que algunos productos podrían cambiar o agotarse conforme avance la promoción.

Tips para aprovechar mejor las promociones del Martimiércoles en Chedraui

Si planeas acudir al supermercado durante el Martimiércoles Chedraui, una buena estrategia es elaborar una lista de compras antes de salir de casa y priorizar los productos que realmente necesitas.

También conviene comparar los descuentos con otras promociones vigentes en diferentes cadenas comerciales, ya que durante la misma semana varios supermercados lanzan campañas especiales en alimentos frescos.

Otro consejo es elegir frutas y verduras de temporada, ya que además de tener mejores precios suelen ofrecer mayor calidad y frescura.

¿Hasta cuándo estarán disponibles las ofertas del Martimiércoles de Chedraui?

Las promociones del Martimiércoles Chedraui estarán vigentes únicamente el martes 7 y miércoles 8 de julio de 2026. Una vez concluido este periodo, la cadena actualizará su lista de descuentos para la siguiente semana.